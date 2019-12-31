Второй срок Трампа и внедрение 5G. Семь событий 2020 года, за которыми будет следить весь мир

Brexit after breakfast

«Давайте завершим Брексит, но сначала покончим с завтраком!», - так закончил свою речь Борис Джонсон после того, на досрочных парламентских выборах 12 декабря в Великобритании уверенную победу одержала его Консервативная партия. Премьер-министр так же заявил, что Британия покинет Европейский союз в любом случае в ночь с 31 января на 1 февраля. Это решение может привести сразу к нескольким политическим катаклизмам на международном и внутрибританском уровне. Коснется Брексит и простых людей.

Прежде всего, окончательный разрыв с ЕС приведет к попыткам Шотландии провести новый референдум о независимости страны. Большинство шотландцев голосовали за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС и теперь это дает шанс националистам на успешный результат. В 2014 году во время голосования за независимость Шотландии высказались всего 44% процента, а за союз с Лондоном 55%. Однако уже спустя два года в 2016 во время референдума по Брексит уже 62% шотландцев захотели сохранить свое участие в ЕС.

На уровне международной политики исход Британии еще ближе подвинет Лондон к Вашингтону и усилит противостояние США с ЕС, где начнется борьба за лидерство между Германией и Францией.

Заденут последствия Брексита и простых британцев, которые, собственно, за отделение от ЕС и проголосовали. Прежде всего, подорожали все продукты, от шампанского до шоколада, ведь 60% продовольственных товаров на островах импортируют из Европы. Суровая статистика подтверждает – британцы стали меньше есть! Так же практически вдвое снизились цены на недвижимость в стране. А сами жители Великобритании стали больше брать кредитов и залазить в долги.

Марс атакуем

Два года подряд внимание мира будет приковано к Марсу. Нет, мы пока еще не посылаем марсонавтов на Красную планету. Но в Новом году в сторону планеты улетят сразу три миссии с амбициозными задачами. Почти все запуски состоятся летом 2020 года, а уже в 2021 земляне начнут следить за поступающими данными.

НАСА и Европейское космическое агентство запускают марсоход, который будет искать проявления жизни в кратере Джезеро, чей диаметр составляет 45 километров. Особый интерес ученые проявят к стоматолитам, которые теоретически должны были создаваться при участии микробов, известных как цианобактерии.

«Розалинда Франклин», - второй марсоход, - который отправят к четвертой планете Великобритания, Франция и Россия. Его задача, среди прочего, также поиск форм жизни. «Розалинда» оснащена специальной сеялкой для просеивания грунта до 2 метров под землей, чтобы попытаться обнаружить присутствие микробов, живых или ископаемых.

Ну и наконец, - амбициозную миссию запускает Китай. К марсу отправится орбитальный корабль, посадочный аппарат Mars Explorer и вездеход. «Три задания в одном», - гордо говорят в Пекине. Кроме отработки технических действий аппараты займутся изучением атмосферы, геологических и магнитных характеристик Марса.

Все эти миссии, по сути, едва ли не решающие шаги в подготовке к запуску человека на другую планету.

Украинский шанс на Евро 2020

12 июня начнется главный футбольный турнир Европы, куда приедут все звезды континента. Приятно, что в этот раз достойным соперником считается и сборная Украины под руководством Андрея Шевченко. Мы еще не гранды, но букмекеры отводят украинцам место в первой десятке команд (среди 24-х), претендующих на победу в турнире. Такого не было давно – наша сборная может доставить неприятности любому сопернику, что ощутили в отборе на себе действующие чемпионы Европы Португалия, ведомая звездным Криштиану Роналду.

В этот раз, по случаю 60-летнего юбилея, турнир будет проведен в необычном формате в 12 городах, в 11 странах Европы.

Где и с кем будет играть сборная Украины на групповом этапе Евро 2020

14 июня, Амстердам, Нидерланды – Украина

18 июня, Бухарест, Украина – Соперник определится весной (им станет сборная Румынии, или победитель квартета: (Грузия, Северная Македония, Косово или Беларусь)

22 июня, Бухарест, Украина - Австрия

Олимпийские надежды Украины

Вскоре за футбольным праздником жизни начнется торжество других видов спорта. 24 июля стартуют летние Олимпийские игры в Токио. Мы ожидаем успешных выступлений от наших гимнастов. Уже на четвертых играх будет выступать наша звезда фехтования Ольга Харлан.

Особые надежды возлагают в Национальном олимпийском комитете на нашу юную звездочку дзю-до – восемнадцатилетнюю Дарью Белодед. Она настолько поразила своими выступлениями самих японцев, родоначальников дзю-до, что они решили перевести в ее категорию спортсменку с большими габаритами.

«Думаю, что Даша будет готова к борьбе с любой участницей, ведь недаром её называют "вундеркиндом в дзюдо". Во многом этому способствует тренерский тандем родителей — Светланы Кузнецовой и Геннадия Билодида. Они дополняют друг друга, между ними полное взаимопонимание и доверие.

Конечно, Олимпийские игры — очень непростое состязание: огромная конкуренция лучших из лучших спортсменов планеты, психологическое давление, непростые климатические особенности и другой часовой пояс. Но зная волевой характер Дарьи Билодид, уверен, что она с честью пройдёт испытания на Играх-2020», - рассказал Фокусу Сергей Бубка, глава НОК Украины.

Дарья Белодед, кроме дзю-до, мечтает о модельной карьере, и надо признать, шансы у нее есть

Шансы Трампа на второй срок

Главным политическим событием в мире, безусловно, станут президентские выборы в США. Они состоятся 3 ноября, но в течение всего года нас ждет большое шоу: праймериз от Демократической партии. Если сомнений в том, республиканцы поддержат Дональда Трампа, нет, то демократам еще предстоит выбрать его главного оппонента.

Список обширен. Возглавляет его экс-вице-президент США Джо Байден. Так же о желании побороться за высший пост заявили: экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенатор от Колорадо Майкл Беннет и сенатор от Нью-Джерси Кори Букер. Так же интересно будет наблюдать за выступлениями совсем юной Тулси Габбард (38 лет) от Гавайев, - она вряд ли возьмет эти праймериз, но ей прочат большое будущее и возможно первый президентский пост для женщины, который ушел от Хиллари Клинтон.

Так же впервые в американских выборах на первых полосах газет оказалась Украина. 18 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту Дональда Трампа. Его обвинили сразу по двум статьям – злоупотреблении властью в вопросе давления на Украину, а также в препятствовании расследованию импичмента Конгрессом.

Речь идет о том, что Дональд Трамп якобы давил на президента Владимира Зеленского с целью возбудить уголовное дело против сына своего главного противника Джона Байдена. Хантер Байден работал в украинской газодобывающей компании "Бурисма Холдинг".

Так или иначе – импичмент для Трампа нереален. Большинство в Верхней палате принадлежит Республиканской партии, что делает почти невозможной ситуацию, в которой сенаторы проголосуют за отставку президента. Но Украина будет топ-темой в Америке весь следующий год.

Один из самых популярных в последние дни интернет-мемов на тему импичмента Трампа и причастности к этому Украины и Зеленского

На скорости 5G

Вы только купили телефон 4G? Уже устарели: в 2020 году новая технология будет массово распространяться по планете. В 2019 году новое поколение связи начали развивать в США, Южной Корее и Швейцарии. В новом году технология будет покорять весь мир, включая Украину. Что даст 5G?

Фактически, технология 5G – это в 100 раз улучшенный вариант технологии 4G. Технология 5G предусматривает скорость передачи данных на уровне 1 гбит/с, а иногда достигает и 20 гбит/сек.

Пятое поколение призвано уменьшить время загрузки данных, а соответственно значительно ускорить работу почти всей электроники мира. Кроме этого, она также будет расходовать меньше электроэнергии.

Самые доступные примеры, где поможет новая технология: большая скорость передачи позволит сделать значительный прорыв в развитии беспилотных авто, или медицины (включая операции) на расстоянии.

Заменит ли «Дюна» «Звездные войны»

В декабре 2019 года очередная трилогия «Звездные войны» закончила эпичную историю семьи Скайуокеров, начавшуюся еще в 1977 году. А Marvel подвела финал под битвой Мстителей с Таносом. Следующий «Аватар» будет срывать кассу только в 2021 году. Кто же займет нишу главного блокбастера 2020?

Судя по графику премьер, бюджету на съемки и звездному составу – главной премьерой 17 декабря станет научно-фантастическая сага «Дюна», поставленная Дени Вильнёвым. В актерском составе: Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Зендая, Хавьер Бардем. И это еще не все!

В очередную экранизацию знаменитого романа Фрэнка Герберта вложено $100 млн. Действие разворачивается на планете Арракис, где добывается пряность «меланж» (вещество, позволяющее космические перелеты, владеющие ним диктуют власть порловине вселенной), начинается борьба за власть, в ходе которой молодой наследник настоящих правителей Пол Атрейдес сбегает в пустыню. Там он переосмысливает свою жизнь и, конечно, поднимает восстание.

В книге достаточно много философских размышлений о смысле жизни, что может при хорошей режиссуре дополнить невероятный экшен, который подразумевается. И тогда «Дюна» может стать таким же «многосерийным сериалом» о жизни клана Атрейдесев, как и «Звездные войны». Благо,продолжений у романа «Дюна» написано с десяток, изобретать сюжет не нужно.