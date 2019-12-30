Оснований для лишения Медведчука звания заслуженного юриста нет, – Зеленский

Для лишения одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука звания "Заслуженного юриста Украины" нет законных оснований. Об этом говорится в ответе президента Владимира Зеленского на соответствующую петицию.

Он пояснил, что действующее законодательство предусматривает два механизма лишения награжденного государственной награды:

Согласно закону "О государственных наградах Украины" - лишение государственных наград может быть проведено президентом лишь в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом (статья 16);

Согласно закону Украины "О санкциях" – лишение государственных наград может быть применено как персональная санкция за террористическую деятельность.

"Материалы, которые соответствуюют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис президента Украины не поступали", – говорится в сообщении.

Напомним, 16 декабря электронная петиция о лишении Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины" набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом.

Автор петиции Владислав Грязев заявил, что Медведчук недостоин почетного звания из-за ненадлежащей защиты Василия Стуса и других диссидентов в советских судах.

Как ранее сообщал Фокус:

Виктор Медведчук подал иск в суд, которым требует запретить распространение книги "Справа Василя Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.