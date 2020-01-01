Анбандлинг завершен. Коболев: это – самая масштабная реформа Украины в энергетике

В среду, 1 января, Нафтогаз Украины заявил о завершении процесса анбандлинга.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Отмечается, что оператор ГТС Украины вышел из группы "Нафтогаз" и теперь на 100% принадлежит Магистральным газопроводам, которые, в свою очередь, подчиняются Министерству финансов.

"Европейцы официально подтвердили соответствие анбандлинга требованиям Третьего энергопакета Евросоюза. Еще полгода назад этот результат казался недостижимым. Сегодня все работает, как надо", – добавили в пресс-службе.

В свою очередь, глава НАК Андрей Коболев пояснил в Facebook, что Нафтогаз перестал быть акционером (бенефициаром) оператора ГТС. Отныне НАК становится его крупным клиентом и готов по-партнерски поддерживать в инициативах, направленных на развитие цивилизованного и конкурентного газового рынка в стране.

По словам Коболева, это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины.

"Начало 2020-го перенесло нас в новую реальность, и теперь впереди новые вызовы. И мы к ним готовы", – подчеркнул Коболев.

Как ранее сообщал Фокус:

31 октября в Верховной Раде приняли в целом проект закона об анбандлинге "Нафтогаза" – выделении из НАК оператора газотранспортной системы Украины. Законопроект №2239-1 поддержал 341 депутат.