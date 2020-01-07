Бомбами по культурным ценностям: СМИ подсчитали, что может быть потеряно, если Трамп ударит по Ирану

Президент США Дональд Трамп, известный своей любовью постить неожиданные сообщения в Twitter, предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.

Трамп заявил, что Иран открыто говорит о намерении атаковать американские цели после того, как американские военные убили влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, и что этим угрозам нужно положить конец.

Президент США пригрозил, что США готовы нанести удар по объектам, которые "очень значимы для Ирана и его культуры", а для нападения будет использовано новейшее военное оборудование, на которое Вашингтон только что потратил два триллиона долларов.

Иран уже отреагировал на подобные заявления. "Удар по культурным объектам - это военное преступление", - написал в своем Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

А в Пентагоне «открестились» от заявлений Трампа. Так, министр обороны Марк Эспер уже уклончиво заявил, что США будут "следовать законам вооруженных конфликтов", которые исключают уничтожение культурных ценностей.

А Фокус собрал список наиболее ценных для всего мира объектов культурного значения всемирного наследия ЮНЕСКО, которые пригрозил уничтожить Дональд Трамп.

Возможно, американский президент не совсем осознает, что именно он поставил под угрозу, ведь, хоть Иран не является популярным туристическим направлением, но эта страна – наследница цивилизаций, насчитывающих пять тысяч лет, а Персидская империя Дария I Ахеменида простиралась от Греции и до рек Инд и Тарим в современных Индии и Китае.

Персеполис

Настоящая археологическая жемчужина: огромный дворцовый комплекс, построенный в шестом веке до нашей эры. Город был сожжен и разграблен войсками Александра Македонского, но здесь все еще сохранились статуи и барельефы быков, львов, мифических существ и граждан мультикультурной империи Ахеменидов.

Мавзолей Шах-Черах или "Зеркальная мечеть"

Один из красивейших мавзолеев Ирана. Стены снаружи украшены мозаикой, изнутри - кусочками стекла, драгоценными камнями и серебряными пластинами. Мавзолей воздвигнут по приказу царицы Таши Хатун над гробницами братьев Ахмеда и Мухаммеда, которые были убиты в 835 году во время разгоревшегося противостояния между аббасидами и шиитами. В 14 веке братская могила стала местом паломничества мусульман.

Ванкский собор

Христианский храм в Исфахане. Принадлежит к Армянской апостольной церкви. Архитектурный стиль собора – это смесь мусульманской и христианской традиции. Ванкский кафедральный собор был построен армянами, бежавшими от османских войн в 17 веке. Изнутри собор украшен росписями на религиозную тематику и резьбой по дереву.

Мосты Исфахана

Через реку Зайандеруд в Исфахане ведут четыре моста, которым более четырех сотен лет. Мосты служили также шлюзами. Один из самых известных – мост Хаджу. Посередине переправы отведено место для чайного домика, популярного места для встреч.

Крепость Арг-е Бам

Образец персидской глинобитной постройки, расположенный на Великом шелковом пути. Крепость находится в городке Бам, она представляет собой наслоение стилей различных эпох — в крепости есть мавзолеи XII в., мечеть XVIII в., дозорные башни. Крепость была сильно повреждена во время землетрясения в 2003 году, но сейчас восстанавливается.

Башня Гомбеде-Кавус

Башня была построена в 1006 году по приказу амира Горгана из династии Зияридов — Шамса ал-Маали Кабуса ибн Вушмагира. Построена из обожженного кирпича. По преданию, именно в этой башне покоилось тело правителя. Его стеклянный саркофаг был подвешен на цепях, а через крохотное окно на него падали лучи утреннего солнца.

Гробница пророка Даниила

Именно в древнем иранском городе Сузы находится место захоронения библейского пророка Даниила, того самого который был брошен в ров со львами вавилонским правителем, но удивительным образом спасен. Он же объяснил царю Валтасару значение огненных слов, возникших на стене во время пира: "мене, мене, текел, упарсин" ("мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень лёгким; Перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам"). Даниил почитается и в христианстве и в исламе, а его мавзолей является популярным местом паломничества.

Мечеть шейха Лотфоллы

Мечеть XVII века расположена в центре Исфахана. Мечеть без минаретов, украшенная майоликой и мозаиками, считается одной из самых прекрасных мечетей мира.

Дворец Ардашира или Атеш-Кадех

Руины резиденции первого царя государства Сасанидов. Является одним из немногих сохранившихся памятников архитектуры Ирана II-III вв. н.э. Дворец причислен к списку наследия ЮНЕСКО по представлению властей Ирана. В древности перед дворцом был искусственный пруд.

Накше-Рустам

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Местность недалеко от древней столицы Персеполиса, где расположены четыре царские гробницы. Здесь покоятся Ксеркс I, Дарий I, Артаксеркс I, Дарий II. Во время похода Александра Македонского гробницы были разграблены, разрушены и заброшены. Скалы у гробниц украшены барельефами, изображающими подвиги царей. Также тут находится загадочный "Куб Заратустры" - культовое строение, которое, как считается, использовалось для хранения огня зороастрийцев.



Как ранее писал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.