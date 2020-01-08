Зеленский о крушении самолета МАУ в Иране: все пассажиры и члены экипажа погибли

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил крушение самолета авиакомпании МАУ Boeing-737 возле Тегерана (Иран). Об этом он написал в Telegram.

"Страшная новость с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта", - сообщил президент.

По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Президент принес искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший по маршруту Тегеран – Киев (Борисполь), разбился вскоре после взлета. Сообщается, что на борту находились около 180 человек (170 пассажиров).