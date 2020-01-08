Крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. В Иране упал самолет МАУ, никто не выжил (обновляется)

Самолет авиакомпании "Международных Авиалиний Украины" Boeing-737 рейса PS752 упал неподалеку Тегерана. На борту находились около 180 человек. Никто не выжил.

Самолет вылетел из международного аэропорта Имама Хомейни (Тегеран) в 6:12 утра по местному времени (около 4:30 по Киеву) и упал примерно через восемь минут. Пресс-секретарь международного аэропорта Имама Хомейни Али Кашани заявил, что самолет, который направлялся в Киев и перевозил 176 пассажиров и экипаж, разбился под Парандом, что примерно в 60 километрах на юго-запад от Тегерана.

Причина трагедии устанавливается. По первоначальным сообщениям иранских чиновников – причиной аварии стали технические неисправности.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил крушение самолета авиакомпании МАУ Boeing-737 возле Тегерана (Иран). Он сообщил, что, по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. В Офисе президента сообщили, что глава государства экстренно прерывает свой визит в Оман и возвращается в Киев.

Обновление 11:24

Иранские спасатели нашли черные ящики разбившегося Boeing 737 МАУ. По словам прокурора Тегерана, на месте крушения найдено два черных ящика.

Обновление 11:23

Французская авиакомпания Air France заявила в среду, что приостановила полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана после ракетных ударов Ирана по американским силам.

"Планы полетов корректируются в режиме реального времени в соответствии с решениями французских и региональных властей во всем мире, чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности полетов", – говорится в заявлении Air France.

Также Росавиация направила в российские авиакомпании рекомендацию не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака, а также не летать над Персидским и Оманским заливами.

Обновление 10:40

Игорь Сосновский, вице-президент МАУ по летной работе, сообщил, что на самолете был усиленный экипаж с большим опытом. Командир Японенко Владимир имел 11 тысяч часов налета. "Ошибка экипажа минимальна. Мы просто ее не предполагаем, учитывая опыт. На борту было шесть бортпроводников", - заявил Сосновский.

Обновление 10:31

МАУ временно приостанавливает все рейсы в Тегеран. Для расследования катастрофы будет создана межгосударственная комиссия.

Обновление 10:25

Президент дал поручение Генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию, которая проверит все версии. Также президент поручил независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране провести проверку летной годности всего гражданского флота.

Обновление 10:20

Глава МИД Вадим Пристайко спредоставил уточненную информацию по гражданству жертв авиакатастрофы: 82 граждане Ирана, 63 - Канада. Украина - 2 пассажира и 9 членов экипажа. Швеция - 10. Афганистан - 4. Германия - 3, Британия - 3.

Обновление 10:15

Руководство МАУ на брифинге сообщило, что самолет был получен с завода-производителя в 2016 году, последний техосмотр проводился 6 января. Пилоты имели большой опыт, поэтому руководство авиакомпании считает версию об ошибке пилотов - минимальновероятной.

Обновление 09:35

Глава Управления ЧС Ирана заявил, что на борту рухнувшего в районе Тегерана украинского самолета было 179 пассажиров и членов экипажа, из них 147 иранцев и 32 иностранца. В СНБО сообщили, что на борту были 177 человек (168 пассажиров и 9 членов экипажа). Украинское издание theBabel сообщает, что погибли 176 человек. Среди них 12 украинцев.

Обновление 09:19

Самолет авиакомпании МАУ Boeing-737 рейса PS752 не объявил о чрезвычайной ситуации на борту до падения, сообщил представитель Организации Гражданской Авиации Ирана, передает Reuters.

По словам главы группы по расследованию авиационных происшествий Хасана Резаифара, борт не подавал никаких сигналов бедствия.

Также государственное телевидение Ирана сообщило, что на борту самолета находились 32 иностранца.

Обновление 09:09

В посольстве Украины в Иране сообщают, что данный момент версии теракта и ракетной атаки исключаются.

Обновление 09:03

Министерство иностранных дел Украины готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Выясняется, кто точно сел в самолет, чтобы не было неточностей.

Обновление 09:00

В Министерстве дорог и городского развития Ирана опровергли информацию, что в Boeing-737 попала ракета.

"Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе, но возгорание двигателя и неудачная попытка пилота управлять самолетом привели бы к крушению", – заявил представитель ведомства Кассим Низами.

Обновлено 08:57

Компания Boeing в Twitter сообщила, что видели сообщения в СМИ о крушении украинского самолета и сейчас собирает больше информации о произошедшем.

Обновлено 08:55

Федеральное управление гражданской авиации США ограничили полеты гражданской авиации США в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, а также водами Персидского залива и Оманского залива.

Обновлено 08:32

По поручению Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофо. На данный момент подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.

В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел Украины, министр обороны Украины, министр внутренних дел Украины, глава Службы безопасности Украины, глава Службы внешней разведки Украины, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Руководить работой штаба будет секретарь СНБО Алексей Данилов.