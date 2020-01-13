"Вышки Бойко". Швейцария арестовала $61 млн семьи экс-главы "Нафтогаза", – Лещенко
Швейцария арестовала 60 млн франков (около $61 млн), которые вероятно принадлежат членам семьи экс-нардепа Евгения Бакулина.
Об этом у себя в Telegram пишет бывший народный депутат Сергей Лещенко.
Средства арестованы в рамках расследования дела по "вышкам Бойко”.
Деньги в банках Bank Rothschild & Co и EFG Bank были на счетах сына и дочери Бакулина. Они пытались обжаловать в швейцарском суде передачу Украине информации о выявленных у них счетах, но безрезультатно.
Сам Бакулин после того, как ему сообщили о подозрении, сбежал. Вероятно, в Россию. У детей Бакулина также есть российский паспорт.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2011 году госпредприятие "Черноморнефтегаз" приобрело две глубоководные буровые платформы стоимостью $400 млн каждая. Платформы приобрели за счет кредита, который "Нафтогаз" выделил своей дочерней компании.
- Сделки были оформлены через посредников, что дало повод заподозрить коррупцию.
- В 2013 году норвежская фирма Ferncliff сообщила, что в 2012 году продала буровую установку через свою дочернюю фирму непосредственно "Нафтогазу" за $220 млн, тогда как в самом "Нафтогазе" заявляли, что приобрели ее через рижскую судоверфь за $400 млн.
- Тогда должность министра энергетики занимал Юрий Бойко, и по его фамилии платформы окрестили "вышками Бойко".
- Бакулин в 2007 году занимал должность главы НАК "Нафтогаз". Позже он был внефракционным депутатом. На выборы шел от "Оппоблока".