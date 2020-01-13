Президент ввел первую леди страны в совет "Мистецького арсенала"

Президент Владимир Зеленский утвердил первую леди Украины Елену Зеленскую в составе Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". Об этом говорится в указе президента от 13 января 2020 года №3.

Этим документом утвержден полный состав совета, а ст. 1 указа президента от 21 декабря 2016 года №566 "Вопросы совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" признана утратившей действие.

Всего в совет вошло 16 человек, его главой назначен министр культуры Владимир Бородянский. Секретарем совета назначена гендиректор "Мистецького арсенала" Олеся Островская-Люта, которая сохранила свой пост.

Также в его составе, помимо Зеленской, замгендиректора Национального художественного музея Украины Ольга Балашова, руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, исполнительный директор "Центра экономической стратегии" Глеб Вышлинский, журналист и культуролог Вадим Карпьяк, философ и писатель Вахтанг Кебуладзе, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, нардеп и советник президента Украины Гео Лерос, эксперт по музейному делу Зеновий Мазурик, глава правления "Украинского центра развития музейного дела" Владислав Пиоро, ученый-экономист Александр Пасхавер, директор "Одесского художественного музея" Александр Ройтбурд и гендиректор Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко Екатерина Чуева.

Во времена президентства Петра Порошенко сопредседателями совета "Мистецького арсенала" были его супруга Марина Порошенко и экс-глава Администрации президента и его советник Борис Ложкин.

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