Плата за жизни. Роман Марченко: Иран должен выплатить $130 тыс. за каждую жертву Боинга

Неделю назад, 8 января, после взлета из аэропорта столицы Ирана, Тегерана, был сбит украинский "Боинг" компании МАУ. Все 176 пассажиров, включая девять членов экипажа, погибли. Ответственность за инцидент взяла на себя местная организация КСИР (корпус Стражей Исламской Революции).

Теперь перед украинской стороной стоит ряд серьезных вопросов: как и в каких объемах выплачивать компенсации родственникам жертв авиакатастрофы и кто это должен делать: Иран, сбивший украинский самолет, или Украина, которой принадлежал "Боинг"? Где должны проходить суды по этому делу и на сколько лет могут затянуться судебные иски?

Кто будет платить и сколько

Должна ли Украина выплачивать компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе? Ограничится ли наша страна исключительно суммой, которую выделил Кабмин?

– Кабинет министров Украины принял решение о выплате семьям погибших. Это добровольный платеж, не предусмотренный никакими документами. Это жест доброй воли.

Теперь о платежах, которые действительно предусмотрены. Основной документ по этому вопросу — Монреальская конвенция, которая принята под эгидой ООН и говорит о следующем: немедленно после авиакатастрофы авиакомпания МАУ обязана предпринять необходимые шаги к установлению наследников погибших, их банковских реквизитов и выплатить этим гражданам стартовые платежи в размере примерно $22 тыс. за одного погибшего человека.

Речь идет не только о погибших украинцах, но и о всех, кто был на борту?

– Конечно. Речь не исключительно об украинцах, а о всех пассажирах, бывших на борту. Обычно такие выплаты осуществляются без каких-либо проблем, поскольку эта ответственность застрахована и эти выплаты осуществляет страховая компания. Мы как юридическая фирма "Ильяшев и партнеры" многократно участвовали в таких вопросах для разных авиакомпаний, устанавливали данные родственников погибших, проводили с ними переговоры, брали их официальные реквизиты.

Львиная доля таких выплат осуществляется в промежутке от 1 до 3 месяцев с момента авиакатастрофы. Бывают задержки, когда невозможно определить наследников. Но в целом выплаты осуществляются довольно быстро, как и предусмотрено Конвенцией.

Далее ситуация следующая. Официальная комиссия, возможно, судебное производство выносят официальное решение, кто же виноват в этой авиакатастрофе. Государство Иран официально признало, что их ракета была выпущена по ошибке. Это не снимает с них вины, и, соответственно, окончательные выплаты должны осуществляться из бюджета Ирана. Та же Монреальская конвенция предусматривает, что общая выплата должна составлять не менее $130 тыс. за одного погибшего. Из них $22 тыс. должны вернуться в МАУ, а остальная сумма должна быть выплачена наследникам.

Естественно, в истории есть разные прецеденты. Например, Украина по факту сбития ТУ-154 (4 октября 2001 года авиалайнер Ту-154М авиакомпании "Сибирь" рухнул в Черное море, все находившиеся на его борту 78 человек погибли. - прим. авт.) сделала такие выплаты в пользу семей погибших пассажиров в размере 100 тысяч долларов за человека. В свое время в 1988 году военно-морские силы США в Персидском заливе сбили самолет Airbus-300 иранских авиалиний. Тогда США сделали выплаты семьям каждого погибшего в размере $300 тыс.

Поэтому сейчас Украине на уровне межправительственных консультаций необходимо проводить активные переговоры с иранской стороной с тем, чтобы максимизировать сумму выплат и произвести эту выплату быстро.

Без выводов комиссии признания ничего не значат

Можно ли говорить о конкретных сроках таких межправительственных консультаций?

– К сожалению, таких сроков не существует. Все будет зависеть от активной позиции Украины и других государств, а также от готовности Ирана взять на себя такие выплаты. Если говорить о прецедентах, то, скажем, в случае со сбитым Airbus-300 иранских авиалиний в 1988 году Ирану понадобилось подать на США в международный суд ООН, и только после этого Штаты подписали мировое соглашение и выплатили по $300 тыс. каждой семье. Поэтому тут может быть разное развитие событий. Мы видим, что происходит в ситуации со сбитым МН-17 (авиакатастрофа, произошедшая на востоке Донецкой области в 2014 году, на неподконтрольной Украине территории – прим.авт.). Ни одна сторона не взяла на себя ответственность, и до сих пор в судах ЕС и США продолжаются попытки семей погибших взыскать с разных лиц суммы ущерба. Поэтому пока я бы не стал говорить о конкретных сроках. Все будет зависеть от позиции Ирана.

Еще один важный момент: невзирая на официальные заявления иранских лиц, необходимо получить соответствующие выводы той международной комиссии, которая создана и которая проводит расследование авиаинцидента, а также продолжать расследование уголовных дел, чтобы все виновные были привлечены к ответственности.

Почему это важно. Мы помним катастрофу ТУ-154 над Черным морем 2001 года. Президент Кучма извинился за произошедшее, было уволено руководство военных сил Украины. Наша страна добровольно, без признания ответственности выплатила по $100 тыс. семьям пассажиров. Но некоторые родственники погибших не согласились с суммой компенсации. Также в суд за компенсацией обратилась авиакомпания "Сибирь", которой принадлежал ТУ-154. Уже в суде украинское министерство обороны как ответчик заняло прямо противоположную позицию и настаивало, что доказательств причастности к сбитию самолета именно Украиной нет, и в исках было отказано.

Поэтому, учитывая ситуацию в Иране и теоретическую возможность смены власти, неизвестно, как на инцидент с нашим Боингом отреагирует новое руководство страны. Поэтому мы не должны довольствоваться признанием вины в устном режиме, а должны оформить все документально.

Где будет проходить суд по делу о сбитом украинском "Боинге"?

– Есть очень разные подходы к этой ситуации. В целом, если мы говорим о прямом подходе, это должен быть иранский суд, по месту нахождения ответчика. То есть это суд в Тегеране, по месту нахождения правительства, министерства обороны этой страны, КСИР (Корпус Стражей Исламской Революции. – Авт.).

Но миру известны и другие прецеденты, когда судятся по месту регистрации авиакомпании, в нашем случае – в Украине, или по месту жительства погибших. То есть это может быть и Канада, и Швеция, если законодательство позволяет. Но потом это решение иностранного суда необходимо будет реализовывать и исполнять либо в Иране, либо искать иранское имущество по всему миру, арестовывать и за его счет компенсировать свой ущерб.

Также теоретически существует возможность поступить, как поступил Иран в 1988 году (его лайнер был сбит ВМС США), и подал в суд на США. Украина теоретически может такой иск подать против Ирана для защиты своих интересов, юридического лица МАУ и жертв авиакатастрофы. Надеемся, что до этого не дойдет и Иран, учитывая признание своей вины, пойдет на полномасштабные полные добровольные выплаты.

Насколько долго могут длиться такие судебные иски? Ведь в мире есть прецеденты, когда суды по компенсациям семьям жертв авиакатастрофы тянулись по 30 лет.

– К сожалению, такая возможность существует. Если вспоминать ливийскую ситуацию (в 2003-м Муаммар Каддафи согласился выплатить $10 млн семье каждого погибшего в авиакатастрофе, произошедшей по вине ливийцев в 1988 году), история была непростая. Ливия не признавала своей вины, так же, как сейчас, например, наш северный сосед не признает свою ответственность по сбитому МН-17. Действительно, такие процедуры с учетом судов первой инстанции, апелляций, кассаций, а потом исполнения решений могут длиться десять, а то и больше лет. Но львиная доля подобных ситуаций регулируется государствами. Страны признают свою вину и быстро осуществляют выплаты. Поэтому надеемся, что Иран поступит именно так.

Если же ситуация начнет разрешаться через суды, то это может затянуться на долгий срок.