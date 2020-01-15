"Оно тебе нужно за 16 тыс?" Малюська говорит, что мама советовала ему уйти из "дурного" Минюста

Мама министра юстиции Дениса Малюськи рекомендовала своему сыну бросить работу из-за низкой зарплаты.

Об этом Малюська пишет у себя в Facebook.

По словам министра, его мама в последние месяцы часто говорила "написать заявление и уйти с этой дурной работы". "Сядь в троллейбус и послушай, что о вас рассказывают. Оно тебе нужно за 16 тыс. грн?", – говорила также она.

Жена Малюськи тоже переживала по поводу низкой заработной платы своего супруга. Глядя на инфографику одного из изданий, она спрашивала у мужа: "И где деньги?"

По данным издания Сегодня, за декабрь глава Минюста получил 226 тыс. грн.

Впрочем, министр говорит, что эта цифра манипулятивна и в ней не учитываются уплаченные налоги.

Агентство Украинские новости пишет, что должностной оклад Малюськи в декабре составил 16 тыс. грн, надбавка за интенсивность труда – 16 тыс. грн, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 3,2 тыс. грн, индексация – 761 грн, премия за декабрь – 67,2 тыс. грн.

Также министр получал премии за октябрь (56 тыс. грн) и ноябрь (67,2 тыс. грн). Таким образом, после удержания налогов и сборов, глава Минюста получил 182 220 грн.

Но Малюська все-равно говорит, что его "зарплата действительно была низкой". В то же время, он считает, что высокая зарплата чиновников – "профессиональная необходимость", и речь идет не только о избежании коррупции.

"О срочной командировке за границу можно узнать за несколько часов до вылета и платить приходится со своего кармана - если повезет, потом компенсируют. Или приходится быть козлом отпущения для судей, когда меня оштрафовали на 38,4 тыс. грн", – жалуется министр.

Кроме всего прочего, Малюська не верит, что сможет устроиться в приличную организацию после работы в министерстве, ведь теперь он – politically exposed person (видный политический деятель).

"Поэтому критически важно не растратить все сбережения, а оставить хоть немного на потом", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

17 января Верховная Рада собирается заслушать министров во время часа вопросов к правительству по поводу начисленных больших премий в декабре.

Реагируя на сообщения в СМИ и соцсетях о зарплатах и премиях топ-чиновников, премьер Гончарук попросил не спекулировать цифрами, а разбираться.