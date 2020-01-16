Нацполиция просит у ФБР данные по взлому хакерами из РФ сайта "95 квартала"

Нацполиция открыла уголовное дело по факту кибератак на сайты украинских компаний Burisma и "Квартал 95".

Об этом сообщают пресс-службы НПУ и МВД.

Дело квалифицировали по ч.2 ст.163 УК (нарушение тайны переписки) и ч.2 ст.361 УК (вмешательство в работу электронно-вычислительных машин).

В рамках производства НПУ обратилась в ФБР и компанию Area1, которая и обнаружила признаки работы хакеров, с просьбой предоставить информацию по вопросу.

В украинских органах говорят, что за атакой могут стоять спецслужбы РФ.

13 января NYT опубликовало текст, в котором говорилось, что фирма по кибербезопасности из Кремниевой долины Area1 обнаружила попытку взлома хакерами из РФ сайта студии "Квартал 95".

Их целью якобы была переписка главы СБУ Ивана Баканова. Также хакеры пытались взломать серверы украинской компании Burisma.

Как ранее сообщал Фокус:

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что хакеры пытались взломать сайт Зеленского и банковскую систему. По его словам за месяц были отбиты 11 кибератак.

В Украине задержали иностранца, которого разыскивали сотрудники ФБР и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США из-за мошенничества.