Реформатор сдал назад. Какие изменения ждут Кабмин после новой перезагрузки

Разделению подлежат три министерства: Минэкономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство культуры, молодёжи и спорта, а также Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и временно перемещённых лиц.

— Изначально это было правильное решение [укрупнение ведомств], потому что у нас были профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Время показало, что некоторые министерства должны быть разделены, — заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к премьеру Алексею Гончаруку.

Необходимость такого решения глава государства аргументировал нехваткой средств, но проблема оказалась глубже. Дело в том, что сотканные из нескольких ведомств министерства выполняли несвойственные им задачи. Из-за этого страдала их эффективность.

— Некоторые министерства имеют внутренние функциональные противоречия и слишком размытую ответственность, — уверяет Александр Саенко, экс-министр Кабинета министров. — Определённые сферы курируют несколько министерств, тем самым конфликтуя между собой, а другими вовсе никто не занимается. Проблема усилилась решением создать много новых центральных органов без понимания целостного концепта.

Вот только один пример. При создании "мегаминистерства" по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и временно перемещённых лиц под руководством участницы ветеранского и волонтёрского движений Оксаны Коляды планировалось, что упор сделают на функции защиты ветеранов.

— В итоге люди, пришедшие на работу, оказались далеки как от проблематики Минветеранов, так и моего ведомства [Министерства оккупированных территорий], — рассказывает Фокусу Георгий Тука, бывший глава МинВОТ. — При мне в работе ведомства проблематика переселенцев занимала 15–20%, остальные 70% — это работа, которую никто никогда не видел. В том числе сотрудничество с нашими и международными разведками. Убеждён, сейчас этим никто не занимается и не будет заниматься.

Несколько иная ситуация сложилась в Минэнерго и "влитым" в него Минэкологии. По данным Фокуса, дискуссия о разделении этих ведомств идёт полным ходом, несмотря на то что президент об этом на встрече с премьером Алексеем Гончаруком не заявил.

— Это было наиболее абсурдное решение, ведь энергетика наносит самый большой ущерб экологии, и объединять два министерства в одну было нельзя, — говорит Павел Розенко, экс-вице-премьер. — То же можно сказать о Минкульте: в него "влили" функции спорта, туризма и защиты молодёжи. Но большинство молодёжных программ, защита семьи и ребёнка — это социальная функция, свойственная Минсоцполитики. По итогу Минкульт ни культурой, ни семьёй, ни спортом нормально не занимается, а реформа госаппарата на поверку оказалась обыкновенной пиар-акцией, иначе для начала бы провели аудит министерств.

Скрестили ежа с ужом

Впрочем, больше всего нареканий в преддверии открытия рынка сельскохозяйственной земли вызывает деятельность Минэкономики, которому в августе "подарили" функции МинАПК и отчасти Минсоцполитики (оплата и охрана труда, взаимодействие с профсоюзами, занятость населения). Последняя функция выглядит особенно комично, поскольку в структуре Минэкономики множество госпредприятий и по логике вещей оно не должно самостоятельно следить за собственным соблюдением трудового законодательства.

— Добавьте к этому функции "аграрного" министерства и получите неэффективного "монстра", — говорит политолог Кость Бондаренко. — Такие попытки скрестить "ужа" с "ежом" бессмысленны.

Ещё один важный нюанс — аппаратная неэффективность чиновников, чей статус понизился в результате слияний.

— Заместитель Милованова не должен выступать на международных аграрных ассамблеях в роли "директора департамента" — это несоответствие статуса реальным задачам и ответственности, — убежден политолог Сергей Быков.

Также важно, что аграрное ведомство традиционно имеет в своей структуре наибольшее количество госпредприятий среди всех ведомств. Всего их около 560, и наиболее известные — Укрспирт и Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ).

— Министр Милованов заявлял, что все госпредприятия ждёт приватизация, корпоратизация или ликвидация. Но бездумно закрывать их или продавать под одну гребёнку нельзя, ведь среди них есть и те, что существенно влияют на развитие целых регионов, — говорит Инна Гребенюк, замминистра и руководитель аппарата Минагрополитики в правительстве Яценюка. — А раз так, должно быть специальное ведомство, которое взвешенно решит судьбу госпредприятий.

Неэффективность Минэкономики в нынешнем виде признают и внутри властной команды. На вопрос о том, сможет ли Тимофей Милованов, пусть даже очень одарённый министр экономики, обеспечить имплементацию законов, открывающих рынок земли, депутаты разводят руками.

— Критика, звучавшая поначалу, в чём-то справедлива. Теперь мы, как власть, увидели: если хотим прозрачный рынок земли, это должен делать специальный, отдельный министр и ведомство. А у нас Милованов занимается и КЗОТом, и профсоюзами, и макропоказателями, и землей, — говорит Фокусу нардеп Ирина Верещук. — Срывались дедлайны, Милованов с командой не могли их выдержать в силу загруженности. В итоге проседали целые отрасли.

Президентский контроль

Теперь главный вопрос — какую именно модель преобразований представит Владимиру Зеленскому премьер к началу февраля. По логике, их две: согласно первой, министерства разделяются по тому функционалу, который был у них до августа 2019-го. В таком случае, по прогнозу политолога Алексея Якубина, нужно будет переназначать всех министров. Согласно второй, существующие министерства и министры сохранятся с параллельным созданием новых юридических единиц, которым попросту "нарежут" часть функций. В обоих случаях состав Кабмина вырастет с нынешних 18 членов до 22–23 министров и вице-премьеров.

— Для президента это чудесный способ избавиться от ряда действующих министров, вызывающих нарекания. Речь о том же Тимофее Милованове, Владимире Бородянском и Оксане Коляде, — говорит политический аналитик Руслан Бортник. — Да, у президента была джентльменская договорённость с Гончаруком о невмешательстве в дела правительства. Но теперь после скандалов с зарплатами Зеленский хочет взять правительство под свой контроль.

Разделению подлежат: Минэкономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство культуры, молодёжи и спорта, а также Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и временно перемещённых лиц

Сделать это глава государства может лишь через назначение близких к нему новых министров, тем самым увеличив своё влияние на Кабмин.

— Кроме того, список задач, поставленных президентом перед Гончаруком, широк: это не только переформатирование правительства, но и разработка новой концепции выплаты зарплат топ-чиновников, а также налаживание коммуникации Кабмина с парламентом. Велики шансы, что премьер попросту не уложится в дедлайн, установленный Зеленским. Тогда ему нужно продумать пути к отступлению, — считает Якубин. — В любом случае премьер-министру придётся действовать с оглядкой на Офис президента, например в поиске голосов при голосовании в парламенте.

По словам собеседников Фокуса, при реализации любой из предложенных концепций остро встанет вопрос с кадрами, отчасти уволенных из ранее реорганизованных ведомств.

— Я общаюсь со многими бывшими сотрудниками. Люди, которые способны профессионально заниматься вопросами ветеранов, оккупированных территорий, переселенцев сейчас попросту не пожелают пойти в команду, где на политическом уровне нет понимания, что делать и как эти территории реинтегрировать, — рассказывает Георгий Тука.

Отдельный вопрос — назначение новых вице-премьеров. В Кабмине Гройсмана их было шесть, у Гончарука — двое.

— Мы пришли к тому, что раз уж 2020-й делаем "годом децентрализации", значит, должен быть ещё один профильный вице-премьер. Его кандидатуру нам уже представили на фракции. Если всё будет хорошо, им станет Денис Шмыгаль, нынешний губернатор Ивано-Франковской области", — говорит Фокусу Ирина Верещук.

В свою очередь Кость Бондаренко не исключает появления первого вице-премьера. Он будет координировать работу силовых и экономических ведомств.