Зеленский об обстреле в 2015 году Мариуполя: Такого никогда не должно случиться снова

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мирные жители не должны становится жертвами войны, как это было пять лет назад в Мариуполе во время обстрела города боевиками.

Об этом сообщается на странице Офиса Президента в Facebook.

"Жертвами войны стали мирные люди в мирном городе – в своих домах или на родных улицах. Такого никогда не должно случиться снова", – сказал Зеленский.

В ОП напомнили, что 24 января в Украине – День памяти погибших во время обстрела российскими террористами Мариуполя.

Как ранее сообщал Фокус:

В этот день 2015 года террористы нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и "Ураган" по микрорайону "Восточный". Во время теракта погиб 31 человек, из них 2 детей, 108 – получили ранения. Повреждены 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линии электропередач.