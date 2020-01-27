Зеленский поддержал Польшу в историческом споре с Россией о начале Второй мировой

Президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что Украина поддерживает позицию Польши в историческом споре с Россией об ответственности СССР и нацистской Германии за начало Второй мировой войны.

"Польша и польский народ первыми ощутили последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертельный маховик Холокоста", – сказал Зеленский.

Вторая мировая война началась после подписания 24 августа 1939 года пакта Молотова-Риббентропа, более известного в Европе как пакт Сталина-Гитлера. 1 сентября гитлеровская армия напала на Польшу с запада, а 17 сентября сталинская армия – с востока.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря Путин назвал "сволочью" и "антисемитской свиньей" посла Польши в Германии в 1935–1939 годах Юзефа Липского, который пообещал Гитлеру за высылку евреев в Африку установить в Варшаве памятник.

Комментируя его слова, экс-посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что историческая политика президента РФ Владимира Путина полностью совпадает с политикой Иосифа Сталина.