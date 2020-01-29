Опасные "друзья". Как Рада рискует попасть под влияние консервативных фундаменталистов из США

"Каминг-аут" самого младшего парламентария Святослава Юраша подорвал "Фейсбук": в Верховной Раде создано межфракционное объединение "Цінності. Гідність. Родина", куда вошли 267 депутатов. Среди более четырёх тысяч комментариев под постом Юраша позитивных реакций немного. Зато предостаточно насмешек и просьб разъяснить такое неожиданное решение. Неожиданное не столько потому, что внезапное, а потому, что не этого ожидает общество от новых политиков.

Часть комментаторов вспоминала "скрепы" — легендарные основы "русского мира". Но не нужно спешить с выводами, ведь непосредственного отношения вездесущая "рука Кремля" к этому объединению не имеет. Юраш анонсировал, что "работой офиса… невероятного объединения будет руководить замечательный Александр Васюк". И тут сразу возникают три вопроса: кто такой Васюк, каким образом планируется финансировать этот офис и насколько прозрачной будет его деятельность? Дело в том, что Васюк, баллотировавшийся под номером 143 избирательного списка "Слуги народа" и не попавший в парламент, имеет прямое отношение к влиятельной фундаменталистской правой организации Fellowship, у которой полно денег и которая ежегодно организовывает Молитвенный завтрак в Вашингтоне при участии президента США.

Осенью 2019-го Васюк встречался с Дагом Берли, Васом Андерсоном и Майклом Жовнером, организаторами этого завтрака, а до того сообщил: "Состоялась встреча с советником и близким другом президента США Дональда Трампа — Родни Ховардом-Брауном. На протяжении двух часов нашей беседы коснулись многих интересных вопросов". Ховард-Браун — пастор, лидер евангельской церкви, которую в США многие считают сектой. В октябре 2017-го во время проповеди Ховард-Браун заявил, что "на самых высоких уровнях Голливуда пьют кровь маленьких детей. Это факт! Человеческие жертвоприношения и каннибализм продолжаются в Голливуде и Вашингтоне годами". В общем, приблизительно то же, что российская пропаганда говорит об Украине.

"Слуге народа" нужно помнить, что право на европейскую интеграцию украинцы завоёвывают седьмой год подряд ценой жизней тысяч людей"

А вот с именем Дага Берли связан громкий скандал с задержанием в 2018-м российской шпионки Марии Бутиной, которая через Молитвенный завтрак организовала тайный канал связи между американскими и российскими политиками. "Бутина прямо заявила, что россияне хотят наладить канал коммуникации с американскими консервативными элитами. Но что с этого имела Fellowship? — задаётся вопросом Джеф Шарлет, американский журналист, и тут же отвечает: — Дело в том, что на протяжении своей истории Fellowship постоянно создавала для американских элит альтернативные каналы связи с диктаторами, начиная от Сухарто в Индонезии и заканчивая Мусевени из Уганды, где представители Fellowship недавно продвигали законопроект, известный под названием "Убивать геев". Также американские фундаменталисты восхищаются "крестовыми походами" Путина против ЛГБТ, возрождением Русской православной церкви и пустословием о "семейных ценностях".

Похоже, что теперь Fellowship взялась за украинский парламент, поэтому интересно, какая истинная цель созданного межфракционного объединения депутатов? Возможно, что альянс "слуг народа" с американскими евангельскими фундаменталистами — это способ наладить канал коммуникации с консервативными элитами США. Но услуги Fellowship никогда не бывают бесплатными. Цена её поддержки — продвижение консервативных ценностей, как это уже происходит в России, Румынии, на Балканах и во многих других странах.

Оппоненты, конечно же, кивнут на Польшу, члена ЕС, которая также на государственном уровне поддерживает "скрепы". Впрочем, за такие свои действия Польшу жёстко критикует Европарламент, поскольку она работает против единства Европейского союза, противопоставляя себя ценностям, на которых он основывается.

"Слуге народа" нужно помнить, что право на европейскую интеграцию украинцы завоёвывают седьмой год подряд ценой жизней тысяч людей, и "русский мир" с его авторитаризмом, коллективизмом, "скрепами" и слепым поклонением "элитам" им противен.

Да, за новым депутатским объединением в Верховной Раде могут стоять американские республиканцы, но такая попытка "дружить" с ними не приближает нас ни к США, ни к ЕС. Украине нужна безусловная поддержка обеих ключевых партий Америки, а не "платная" помощь узкой группы ультраправых конгрессменов-републиканцев. Ведь результат их поддержки сомнителен, а цена слишком высока. Платить ещё и за неё украинцы точно не готовы.

Авторская колонка Тимура Левчука.