Посол Израиля: Мы с пониманием относимся к отсутствию Зеленского на форуме памяти жертв Холокоста

Посол Израиля в Украине Джоел Лион в интервью LB.ua рассказал, что израильское общество и правительство с пониманием отнеслись к решению президента Украины Владимира Зеленского уступить места украинской делегации на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.

"Министр охраны окружающей среды Израиля Зеев Элькин и другие израильские министры тоже отказались от своих мест на церемонии в пользу жертв Холокоста, так что к решению Зеленского отнеслись с пониманием... Президент Зеленский, кстати, предложил отдать одно из мест моей маме, но мы не захотели этого делать", – рассказал дипломат.

Он заявил, что в связи с досрочной избирательной кампанией в Израиле, в адрес иностранных лидеров могут звучать разные заявления от тех или иных чиновников.

Джоел Лион также указал, что, приглашая жертв Холокоста на мероприятие, руководство "Яд Вашем" не учло возраст пострадавших в трагедии.

"Знаю от сотрудников "Яд Вашем", что было принято решение приглашать жертв Холокоста, но при этом еще нужно было учесть, что людям может быть просто физически тяжело. Когда приезжает столько глав иностранных государств, система безопасности настолько жесткая, что иногда проще посмотреть церемонию дома по телевизору", – сказал посол.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский по прилету в Израиль, заявил, что не сможет принять участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. По его словам причиной этому послужил огромный интерес к форуму и малое количество мест.