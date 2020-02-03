"Слуга народа" назначила общий сбор своих депутатов всех уровней на 15 февраля

Третий этап съезда партии "Слуга народа" пройдет 15 числа в Парковом комплексе в Киеве. Об этом сказал глава партии Александр Корниенко, общаясь с журналистами, сообщает LIGA.net.

По его словам, на съезде будут обсуждаться изменения в устав партии и шаги по стратегии на местных выборах.

Также Корниенко анонсировал "большой системный сбор" местных депутатов и глав территориальных громад (ОТГ), которые были избраны от партии на выборах в конце декабря. Депутатов будут обучать в течение дня, глав громад – в течение двух дней. Будут обсуждаться вопросы, актуальные для ОТГ: как выполнять свои предвыборные обещания, развивать громады, строить дороги, устраивать освещение, правильно использовать бюджеты громад.

"Это будет возможность посмотреть, что такое партия "Слуга народа" за пределами Верховной Рады. Пощупать этих депутатов, задать им вопросы, спросить их про собаку...", – пошутил Корниенко.

И съезд партии и общий сбор депутатов состоятся 15 февраля.

Сегодня состоялся второй этап 4 съезда партии, который до этого не анонсировался. На нем кандидат юридических наук Виктория Алексейчук была выдвинута кандидатом в депутаты по 179 избирательному округу Харьковской области. Место в Раде от окурга стало вакантынм после назначения "слуги народа" Алексея Кучера главой Харьковской ОГА.

Как ранее сообщал Фокус: