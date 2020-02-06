"При Порошенко такого не было". Соцсети обсуждают обыски на телеканале "1+1"

Вечером 5 февраля сотрудники СБУ явились с обысками в офис телеканала 1+1 на улицу Куреневскую, 18. Там размещаются редакции проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".

Силовики сразу "успокоили", заявив, что обыски в помещениях телеканала никак не связаны с работой СМИ, а только с расследованием прослушки премьер-министра Гончарука.

Напомним, звукозаписи с расшифровкой появлялись 15 января. А совещание, которое тайно записали, состоялось еще 16 декабря 2019 года. В беседе участвовали Алексей Гончарук (премьер-министр), Оксана Маркарова (министр финансов), Александра Бетлий (помощница Маркаровой), Яков Смолий (глава НБУ), Екатерина Рожкова (замглавы НБУ), Дмитрий Сологуб (замглавы НБУ) и Тимофей Милованов (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства).

Появлению звукозаписей сопутствовал громкий скандал, во время которого многие даже подозревали, что дело закончится отставкой премьер-министра, ведь он "неуважительно" отзывался о президенте. Но этого не произошло, зато теперь правоохранительные органы выясняют, кто слушал премьера и как подсунул туда прослушивающее устройство.

В офисе "Плюсов" СБУ пытались найти техническое средство, с помощью которого велась запись, а также файлы и записи, которые могут свидетельствовать о причастности к прослушке. Согласно предоставленным сотрудниками СБУ документам, правоохранители пришли к журналисту Евгению Куксину. Также они провели обыски в квартирах Дениса Данько, Евгения Куксина и Александра Низовцева.

Перепотрошив компьютеры в офисе и квартирах вышеуказанных журналистов, силовики ничего подозрительного не нашли (или по крайней мере об этом пока не сообщили), часть техники изъяли и удалились.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что обыски никоим образом не являются "давлением на СМИ или притеснением свободы слова. "Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И идти не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства", – отметил Баканов и попросил журналистов "Плюсов" "не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением".

Он добавил, кроме журналистов, СБУ проверила и чиновников, которые могут быть причастны к записи разговора Гончарука. Некоторые из них даже добровольно прошли проверку на детекторе лжи. Глава фракции "СН" Давид Арахамия в свою очередь сообщил, что СБУ провела 25 выимок техники в Управлении госохраны и других ведомствах.

Из "слуг народа" возмутился Александр Дубинский, ныне нардеп, а еще недавно ведущий той самой телепрограммы "Гроші", куда явилась с обысками СБУ. Дубинский был так возмущен, что даже отметил, что "при Порошенко такого не было". Его также поддержали коллеги по фракции Макс Бужанский и Александр Куницкий. Приезжал на место обысков и Александр Ткачено, бывший гендирктор "1+1".

Сегодня вопрос об обысках подняли на заседании фракции с участием Зеленского нардепы Ткаченко и Дубинский. Они утверждали, что журналистов обыскивать нельзя. Президент, как сообщают СМИ, в ответ заявил, что тут другая ситуация. И журналисты сами должны были сообщить о факте прослушки. По его словам, именно на их компьютерах монтировались скандальные аудиозаписи.

В соцсетях началось обсуждение. Ни для кого не является секретом, что владелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский, который так, или иначе поспособствовал приходу Владимира Зеленского на президентский пост, и явление силовиков на телеканал выглядит достаточно красноречиво. По мнению некоторых пользователей, ожидаются перемены и дальнейшее отдаление главы государтсва от своего бывшего бизнес-партнера. В том числе обыски связали с рассмотрением законопроекта о земле. Мол, вчера была некая "акция устрашения" депутатов из сферы влияния Коломойского.

Некоторые даже считают, что это логичное продолжение политики новой власти. Так, или иначе, давление на СМИ должно было начаться, особенно в свете подоготовки противоречивого законопроекта о СМИ. Который, по иронии, "активно проталкивает" бывший топ-менеджер тех же "Плюсов" Александр Ткаченко.

Также, памятуя, что именно "1+1" был одной из стартовых площадок для нынешнего президента и его "молодой команды", некоторые предложили пошутить и о произошедшем.

Те, кто разбирается в работе украинских правоохранительных органов и сам уже подвергался обыскам, дали несколько ценных советов. Правда, несколько запоздало. Обыски уже закончились и некоторые носители информации пресдставители спецслужбы забрали.

А в Союзе журналистов традиционно выразили обеспокоенность, что там и делают при каждом очевидном давлении на СМИ, или при неправомерных действиях правоохранительных органов по отношению к журналистам.

Сегодня соберется экстренное заседание Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады. Глава комитета, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич пригласил на него представителей СБУ, "1+1" и юристов.

