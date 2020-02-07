Украинские спортсмены могут выступать в РФ, в отличие от артистов, – министр

Украинские спортсмены ради борьбы за медали вынуждены принимать участие в мировых первенствах, в том числе и на территории государства-агрессора России.

Об этом сказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, сообщает Интерфакс-Украина.

По его мнению, необходимо различать выступления спортсменов за границей, в том числе в РФ, и выступления артистов.

По словам Бородянского, у спортсменов нет выбора, выступать или не выступать.

"У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали", – добавил он.

Бородянский отметил, что это вопрос не только Украины и РФ, а международный вопрос, касающийся всех кейсов связанных с конфликтами между странами.

"Мы для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире должны выступать на территории государства-агрессора", – подчеркнул Бородянский.

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