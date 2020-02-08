"Правила игры изменились". Гончарук заявил об увольнении двух "одиозных" лесничих

Правительство занялось очищением сферы лесничества от коррупции – уже уволены харьковский и закарпатский лесничие.

Об этом у себя в Telegram сообщил премьер Алексей Гончарук.

Так, среди уволенных – руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга.

"Многочисленные жалобы на него подтвердились, поэтому его уволили в первую очередь. Также впечатляющими оказались результаты проверки лесничества в Харьковской области, которое возглавлял Виктор Сыса – он тоже уже уволен", – пишет Гончарук.

По словам премьера, на лесничестве в Харьковской области объем незаконной вырубки леса оценивают в 32 млн грн.

Вся информация по фактам коррупции передана в правоохранительные органы.

Примечательно, что ранее ГПУ подозревала лесничество в Харьковской области в незаконной вырубке 18 тыс. деревьев и растрате 100 млн грн.

Также Гончарук отметил, что Гослесагенство тоже пройдет полный аудит. Руководителю ведомства также поручили уволить недобросовестных сотрудников.

"Начался процесс очищения сферы от коррупционеров. Напоминаю всем, что правила игры изменились. Мы до всех коррупционеров доберемся", – пишет премьер.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2018 году пятый президент Петр Порошенко подписал закон о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.