Зверобой: У моего дела будет такой выхлоп, что вы утопите Зеленского своими руками

Печерский райсуд Киева сегодня рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения волонтеру Марусе Зверобой (Елена Беленькая). Ей инкриминируют преступление по ч. 1 ст. 346 (угроза убийством президенту Украины). Об этом сообщает Украинская правда.

Прокуратура просит обязать Зверобой являться по вызову следователя, сообщать о смене места жительства, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Сама волонтер утверждает, что в деле нет состава преступления.

"В ваших документах я прочитала: преступный умысел и предварительный сговор. Вы доказали, что он преступный? Вы доказали предварительный сговор, в чем предварительный сговор? Вы ничего этого не доказали. Эти два слова означают" шить дело ". Мы с Софией не договаривались предварительно угрожать президенту", – отметила она.

При этом она вспомнила, что Владимир Зеленский в качестве героя сериала "Слуга народа" расстреливал депутатов, и тогда у правоохранителей к нему не было претензий.

"Когда нашего нынешнего президента смотрели миллионы, а не как меня десятки тысяч, - и он то хоронил Порошенко, то расстреливал Верховную Раду – у нас была демократия и свобода слова, и на этой свободе слова этот Зеленский стал президентом. А теперь за такие же действия – и даже меньше: я не угрожала никому! – он хочет вкрутить гайки военнослужащим. Он думает, что он хамить будет – хрен!", – заявила Зверобой.

Комментируя свои "угрозы" в адрес Зеленского, она отметила, что как инструктор хотела пояснить, почему нужно носить каску на передовой и не одевать голубую рубашку.

Она также добавила, что не собирается скрываться от следствия.

"Я занимаюсь бойцами, я не прячусь от войны. Я никогда не буду прятаться ни от одного прилета, а тем более от прокурора и следователя. Я даже если сдохну – меня сюда принесут, я здесь буду лежать, но я не сделаю вид, что больна. Я вам в глаза, падалам, буду смотреть. Это вы будете бежать", – заявила волонтер.

Зверобой также добавила, что прокуроры своими действиями "топят" Зеленского.

"Вы каждым моим делом, на каждом моем заседании, будете своими руками топить Зеленского. Каждая мое дело будет иметь такой выхлоп, что вы утопите его своими руками – и я рекомендую вам дело не шить, закрыть его сейчас же", – посоветовала она.

Напомним, после визита президента в Золотое к противникам отвода войск депутат София Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре ГПУ открыла дело из-за высказываний Зверобой и Федины. Расследует его ГБР.