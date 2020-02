За мир во всем мире. Кандидаты в президенты США – об Украине, России и международных отношениях

В конце 2020 года станет известно имя нового президента США. На этот пост претендуют 10 человек: большинство выдвинулись от Демократической партии США и только трое — от Республиканской, включая нынешнего президента Дональда Трампа. У нас выборы ассоциируются с тем, что кандидаты дают многочисленные обещания разной степени нереалистичности. Зато в США, где государственные институции и их политика имеют не меньший, а то и больший вес, чем обещания президента, программы кандидатов пишут на основе долгосрочных стратегий, принятых Конгрессом. Украина, ставшая настоящим клондайком для охотников за компроматом, не покидает повестку дня в Америке. Поэтому кандидаты в президенты активно высказываются по поводу отношений с нашей страной.

БЕРНИ САНДЕРС, 78 лет, сенатор от Вермонта, кандидат от Демократической партии

Берни Сандерс об Украине: "Санкции, введённые при администрации Барака Обамы, похоже, помогли сдержать российскую агрессию в Украине. Как президент я чётко заявлю, что дальнейшая агрессия заставит США усилить давление и санкции на Россию. На данный момент наш главный приоритет должен заключаться в тесном сотрудничестве с европейскими союзниками, чтобы помочь новому украинскому правительству выполнить свои обещания по реформированию экономики, повышению уровня жизни и существенному снижению коррупции".

Берни Сандерс о России: "Россия подрывает нашу демократию и разделяет нас, ее действия нацелены на разногласия в американском обществе. Мы будем работать, чтобы этого разделения не было. Мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить нашу демократию и построить общество на основе социальной, экономической и экологической справедливости, а также равенства и достоинства для всех".

О международной торговле: "Слишком свободные торговые соглашения приведут к огромной потере рабочих мест в США из-за использования дешевой иностранной рабочей силы. Подписывая торговый договор, мы должны устанавливать жесткие условия по стандартам труда и правам человека. Ни при каких условиях я не присоединюсь к катастрофическому Транстихоокеанскому партнерству, из которого вышел Трамп. Это будет предательством американских рабочих".

О помощи иностранным государствам: "Соединенные Штаты не должны пытаться доминировать в мире или выходить из международного сообщества. Нужно стремиться к глобальному взаимодействию на основе партнерства. Самый важный вклад США в мире – в здравоохранение, защиту беженцев и миротворчество".

ПИТ БУТТИДЖИЧ, 38 лет, офицер резерва ВМС США, бывший мэр города Саут-Бэнд, Индиана, кандидат от Демократической партии

Пит Буттиджич об Украине: "Хоть формально Украина не союзник США, [мы] должны быть готовы помочь ей в создании современной обороноспособной армии. Помощь должна включать консультации, тренинги, образовательные программы, также мы должны рассмотреть возможность коммерческой продажи оружия в зависимости от ситуации. США не могут усугублять нестабильность или конфликты, в то же время мы не должны уклоняться от ответственной военной помощи демократии в сердце Европы, которая подвергается нападениям, потому что украинские граждане выбрали демократический европейский путь развития".

Пит Буттиджич о России: "Миссия ОБСЕ и Минские соглашения обязывают Россию разрешить конфликт с Украиной мирным путем. Мы должны сохранять жесткие, целенаправленные и эффективные экономические и финансовые санкции в отношении России до тех пор, пока она продолжает нападать на украинскую территорию и граждан и незаконно оккупировать украинскую территорию на Донбассе и в Крыму".

О международной торговле: "Торговые войны в наше время – бесплодная затея, которая приводит к экономическому изоляционизму. В то время как Африка может похвастаться одними из самых быстрорастущих экономик в мире, которые вывели миллионы из нищеты на глобальный рынок. У США есть хорошая возможность инвестировать и открывать новые рынки для наших товаров в странах тропической Африки".

О помощи иностранным государствам: "Необходимо восстановить международные организации и альянсы США, работа которых оказалась под угрозой при президенте Трампе. Это, в первую очередь, НАТО, Парижское соглашение и ядерный договор с Ираном. Борьба с изменениями климата должна стать главной целью американских дипломатов, так же как и демократия и верховенство права".

МАЙКЛ БЛУМБЕРГ, 77 лет, бывший мэр Нью-Йорка, кандидат от Демократической партии

Майкл Блумберг об Украине: "Поведение Дональда Трампа по отношению к украинскому президенту считаю неприемлемым. США и Европе нужно поддерживать независимость Украины, её экономику и безопасность и в то же время побуждать Киев проводить необходимые реформы по борьбе с коррупцией и усилению верховенства права. Стабильная и свободная Украина должна быть мостом между Европой и Россией".

Майкл Блумберг о России: "В качестве президента я вместе с конгрессом и нашими союзниками за рубежом буду противостоять российской агрессии. В то же время США должны быть открытыми в работе с Россией в сферах взаимного интереса, включая контроль над вооружением и распространением ядерного оружия. Российские граждане не тождественны их лидеру".

О международной торговле: "Международная торговля играет жизненно важную роль в решении глобальных проблем. Чем больше бизнес и правительство сотрудничают, тем большего прогресса можно достичь. Нам не нужны торговые войны, в том числе и с Китаем, они вредят нашей экономике, уменьшают рабочие места, тормозят инновации. Проблему нечестной торговли нужно решать через переговоры".

О помощи иностранным государствам: "Я не поддерживаю нынешнюю политику сокращения расходов на дипломатию и помощь другим государствам. Наоборот, необходимо увеличивать бюджеты Государственного департамента США и Агентства по международному развитию (USAID)".

ТУЛСИ ГАББАРД, 38 лет, ветеран войны в Ираке, конгрессвумен от Гавайев, кандидат от Демократической партии

Тулси Габбард об Украине: "Мы должны предложить прямую военную помощь, оружие, военные учения и обеспечить Украину достаточными ресурсами, чтобы реагировать на агрессию России и защищаться. Мы не можем рассматривать Украину как изолированный инцидент. Если мы не примем всерьёз угрозы, которые несёт российская агрессия, и не поможем народу Украины, то окажемся в катастрофической ситуации. Агрессия РФ несёт большие риски безопасности США и Европы в долговременной перспективе".

Тулси Габбард о России: "В первую неделю на посту президента я созову саммит с участием России и Китая, чтобы начать переговоры и снизить напряжение между странами, которое привело к тому, что мы стали ближе к ядерной катастрофе, чем когда-либо прежде".

О международной торговле: "Ядром американской демократии является суверенитет и способность устанавливать и обеспечивать соблюдение наших собственных стандартов и законов. Такие торговые сделки, как Транстихоокеанское партнерство, включают процесс урегулирования споров между инвестором и государством, который позволяет иностранной корпорации или инвестору оспаривать законы США, касающиеся, в частности, прав трудящихся и защиты окружающей среды. Это угрожает нашим внутренним правовым возможностям".

О помощи иностранным государствам: "Как президент я постараюсь добиться смелых изменений в нашей внешней политике от войны к миру. США перестанет тратить ресурсы и жизни на войны и изменения политического устройства других стран. Мы направим внимание и энергию на достижение мира и процветания для всех людей. Настало время отказаться от прошлой "дипломатии канонерок" и преодолеть разногласия путем переговоров и доброй воли".

ЭМИ КЛОБУШАР, 59 лет, сенатор от Миннесоты, кандидат от Демократической партии

Эми Клобушар об Украине: "После двух поездок в Украину с коллегами-сенаторами в 2016–2017 годах я выступила за увеличение объёма военной помощи США. Но, по моему мнению, администрация Дональда Трампа не прилагала усилий для помощи стране. В то же время президент и его сторонники дезинформируют нас, обвиняя Украину во вмешательстве в американские выборы. Это не поможет нашим отношениям с Украиной".

Эми Клобушар о России: "Отношения с Россией в сферах взаимных интересов нужно продолжать. Но как президент я буду четко понимать, насколько ограниченной будет продуктивность таких отношений, пока Путин остается у власти".

О международной торговле: "Торговая политика должна быть ясной и последовательной, с целенаправленной работой на снижение торговых барьеров. Международные торговые договора я одобрю лишь в том случае, если в них будут лучшие условия труда и забота об окружающей среде".

О помощи иностранным государствам: "Мой первый визит в качестве президента будет в Канаду и страны Европы – к нашим союзникам по НАТО, с которыми США необходимо восстановить связи. Приоритетом в международной помощи должны быть гуманитарные цели – помощь сирийским беженцам, финансирование мировых программ здравоохранения по борьбе с ВИЧ/СПИД, малярией, лихорадкой Эбола и другими опасными заболеваниями".

ДЖО БАЙДЕН, 77 лет, бывший вице-президент США, кандидат от Демократической партии

Джо Байден об Украине: "Я бы сделал Украину приоритетом в международной политике США. В военном плане нам необходимо обеспечивать помощь, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Экономически я бы работал над увеличением непосредственных инвестиций Запада в энергетическую независимость страны от России. Кроме того, помощь Украине должна предоставляться на чётких условиях антикоррупционной реформы, включая работу абсолютно независимых антикоррупционных прокуроров и судей. По моему мнению, США должны значительно усилить свою дипломатическую роль наравне с Францией и Германией в переговорах с Россией. Нам нужно ближе сотрудничать с европейскими союзниками и создать такие условия, чтобы Россия заплатила более высокую цену за войну в Украине".

Джо Байден о России: "Путинская Россия атакует западную демократию, в частности, пользуясь лазейками в наших финансовых институциях. Их используют, чтобы отмывать миллионы долларов и затем лоббировать свои интересы и оказывать влияние на американских политиков. Власти в Вашингтоне и других западных столицах должны объединять усилия правоохранительных и разведывательных служб для нейтрализации коррупционных сетей, связанных с Россией".

О международной торговле: "Либерализация торговли – моя цель. Вашингтон должен руководить созданием правил и снижением барьеров в глобальной торговле. Однако я не подпишу новый договор о международной торговле, если в нем не будет инвестиций в рабочие места и инфраструктуру страны. Забота о людях и окружающей среде важна".

О помощи иностранным государствам: "Отход президента Трампа от международных договоров и альянсов обанкротил американский голос в мире. Нам необходимо сделать дипломатию главным инструментом международной политики и возобновить прежние альянсы и договора, в частности, поддержку НАТО, международных инициатив по климату и ядерному оружию. Наши главные инвестиции должны быть в коллективную безопасность и процветание".

ТОМ СТЕЙЕР, 62 года, миллиардер, кандидат от Демократической партии

Том Стейер об Украине: "Когда мы говорим об Украине, то реально подразумеваем Россию и её агрессию. Мы должны реагировать на агрессию, играть роль миротворца в регионе. Но Украина — прекрасный пример, когда США нужно действовать через союзников, а не непосредственно".

Том Стейер о России: "Своими действиями Дональд Трамп превратил наших союзников во врагов и создал вакуум мирового лидерства, который спешат заполнить Россия и Китай. Нельзя продолжать эту чертовски глупую и эгоистичную политику".

О международной торговле: "Необходимо обсуждать торговые договора с каждым потенциальным партнером. Реальная проблема, стоящая перед нашей страной, заключается в том, как мы продвигаем и защищаем интересы американской экономики и национальной безопасности. Я считаю, что мы должны решительно защищать интересы американской интеллектуальной собственности и наказывать тех, кто не подчиняется законам".

О помощи иностранным государствам: "США должны стать лидером в разносторонних договорах, в том числе по Парижском соглашению, чтобы покончить с зависимостью от ископаемого топлива и перейти на экологически чистую энергию. Это должно стать приоритетом нашей внешней политики".

ДОНАЛЬД ТРАМП, 73 года, президент США, кандидат от Республиканской партии

Дональд Трамп об Украине: "Администрация Трампа поддерживает союзников в регионе: поставляет оружие Украине, инвестировала более $1 млрд в Инициативу по обеспечению европейской безопасности".

Дональд Трамп о России: "Достижения администрации Трампа – многочисленные санкции за кибератаки России, дестабилизацию в Украине и использование химического оружия. Администрация Трампа организует дополнительные меры, чтобы наказать Россию за ее угрожающее поведение по отношению к США и нашим союзникам".

О международной торговле: "Президент Трамп расправляется с мошенниками в международной торговле и содействует более справедливой и равной торговле для всех американцев. Главный приоритет администрации Трампа – соблюдение торговых законов США и блокирование вредных торговых практик".

О помощи иностранным государствам: "Президент Трамп объехал весь мир, работая над восстановлением лидерства Америки в мировой дипломатии. Президент Трамп убедил союзников по НАТО разработать национальные планы по увеличению расходов на оборону до двух процентов ВВП к 2024 году".

ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН, 70 лет, сенатор от Массачусетса, кандидат от Демократической партии

Элизабет Уоррен об Украине: "Украина сталкивается с огромными проблемами, требующими терпеливой, долгосрочной дипломатии и поддержки со стороны Запада. Украина также должна серьёзно относиться к масштабным реформам по искоренению коррупции, которую Россия использует для подрыва украинской демократии. В конечном счёте Украине и России придётся договариваться о мире, и моя администрация сосредоточится на создании условий для продуктивных переговоров".

Элизабет Уоррен о России: "Президент Владимир Путин использует национализм, авторитаризм и коррупцию в попытках изменить глобальный порядок. Соединенные Штаты должны принимать ответные меры на эти угрозы, однако Вашингтону необходимо вести переговоры с Москвой в сфере контроля над вооружениями".

О международной торговле: "Как президент в вопросах торговли я не буду передавать рычаги влияния крупным корпорациям для использования в своих целях. Я буду использовать их для создания и защиты хороших рабочих мест в США, повышения заработной платы и доходов фермерских хозяйств, борьбы с изменением климата, снижения цен на лекарства и повышения уровня жизни во всем мире. Мы будем заниматься международной торговлей – но на наших условиях и только тогда, когда это будет выгодно американским семьям".

О помощи иностранным государствам: "Начнем с очевидного: на данный момент наш Государственный департамент слишком мал. Я удвою штат дипломатической службы и открою новые дипломатические представительства США. Для этого нам нужно нанять дипломатов нового поколения, сохраняя при этом талантливые кадры, которые есть в настоящее время. Конечно, мы продолжим присутствовать на Среднем Востоке, но военные операции необходимо прекратить. В целом дипломатический подход должен превалировать над военным".

БИЛЛ УЭЛД, 74 года, бывший губернатор Массачусетса, юрист, кандидат от Республиканской партии

Билл Уэлд об Украине: "Нужно оказывать военную помощь Украине в необходимом стране объёме. Если украинцы захотят защитить свою территорию, то мы поможем, иначе дальнейшие вторжения России будут дорого стоить. США продолжат проводить учения в Восточной Европе и искать способы защиты Балтии. Моя администрация будет работать с Беларусью, чтобы отговорить её от сотрудничества с Путиным, что было бы катастрофой для безопасности Польши, Литвы и Украины".

Билл Уэлд о России: "Россия, похоже, полна решимости перекроить свои границы в соответствии с границами бывшего Советского Союза, используя военную силу, если это необходимо. И Россия, и Китай диктуют свою волю соседям и стремятся наложить вето на решения других стран относительно безопасности, дипломатии и торговли. Нам нужно защищать свободный мир, который мы помогли создать в XX веке".

О международной торговле: "Большая часть мира предпочитает вести бизнес со США. Почему бы не позволить им делать это? Свободная и справедливая торговля выгодна всем американцам".

О помощи иностранным государствам: "Современные проблемы, такие как терроризм и изменения климата, требуют многостороннего сотрудничества. Сила Республиканской партии – в активном участии во внешней политике, использовании мягкой силы и дипломатии. Нам необходимо отказаться от политики изоляционизма и поддерживать союзников, в частности, Японию и Южную Корею, развивать Агентство по международному развитию (USAID)".

По материалам предвыборных программ кандидатов в президенты США, The Washington Post, The New York Times, CNN, Совета по международным отношениям и др.