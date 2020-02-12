Парубий сходил на допрос в ГБР из-за своих обращений в органы по Шарию, Клюеву и Кузьмину

Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий сегодня ходил на допрос в Госбюро расследований.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Парубий объяснил, что его вызвали на допрос из-за обращений в правоохранительные органы по поводу пребывания в стране бывшего главы АП Андрея Клюева, нынешнего нардепа Рената Кузьмина и блогера Анатолия Шария на протяжении пяти лет.

Таким образом экс-глава Рады пытался выяснить, могут ли указанные лица принимать участие в досрочных парламентских выборах.

В ГБР уточнили, что Парубию инкриминируют ст. 157 УК (препятствование избирательному праву). Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

"Как как-то незаметно оказались в зазеркалье, где все наоборот – правда и право преследуются, а измена и преступления становятся достоинствами. Главное – вырваться из этого абсурда. Как можно скорее и с наименьшими потерями", – пишет Парубий.

21 ноября Парубий уже приходил в Святошинский райсуд, где давал показания по делам Евромайдана.

По его словам, финансировал Майдан украинский народ, а не политические силы. Он также назвал российской пропагандой информацию о работе в центре Киева грузинских снайперов.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Андрея Парубия "за организацию беспорядков" 2 мая 2014 года в Одессе.