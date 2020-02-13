Еще один "Слуга народа" выступил за подачу воды в Крым

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук поддержал главу своей фракции Давида Арахамию в вопросе возможного восстановления поставок воды в оккупированный Крым в обмен на контроль над границей на Донбассе.

В эфире телеканала "Наш" Камельчук заявил, что Украина должна возобновить водоснабжение оккупированного Крыма, поскольку это в интересах страны с расчетом на будущее.

"Украинцы живут и на оккупированных территориях Донбасса, и в Крыму. Это не поддержка оккупантов (в случае подачи воды), а поддержка украинцев. Мы же хотим вернуть эти территории? Хотим. Долгосрочная ошибка тех людей, которые говорят: "А давайте мы сейчас не будем поставлять воду". Это мы что, Крым, который мы хотим вернуть, где, в том числе, живут украинцы, где есть плодородные земли, – мы хотим высушить?" – задался вопросом он.

Камельчук отметил, что если и дальше придерживаться такой позиции, то через 5-10 лет Украина сама не захочет возвращать Крым, потому что он превратиться в пустыню.

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"Поэтому речь не про политические торги – стратегически нужно думать немного больше, чем на 10 дней, полгода, год. Мы для себя это делаем, а не для кого-то другого. Почему бы нам не заключить какой-то специальный контракт на водоснабжение?" – сказал народный депутат, и в шутку предложил продавать в Крым воду по такой же цене, по которой Россия продает Украине газ.

Напомним, 11 февраля Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на контроль Украины над границей на Донбассе и вывод из ОРДЛО российских военных.

"Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины… Если это будет этакий обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел", – сказал Арахамия.

Отметим, что такое мнение он озвучил на вопрос ведущего, какая будет у него позиция, если Путин будет требовать, что пойдет на уступки по Донбассу в обмен на возобновление водоснабжения Крыма.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в ответ заявил, что реализация такого компромисса означала бы, что государство предало крымских татар и украинцев Крыма.

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что такой вариант сейчас не обсуждается и Арахамия озвучил свое личное мнение.

Позже Арахамия заявил, что только отвечал на вопрос ведущего и озвучил свое личное мнение.

Как ранее сообщал Фокус:

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич опроверг информацию о возможном восстановлении водоснабжения аннексированного Крыма.