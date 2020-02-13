Давние связи. Есть ли у Ермака и Козака общий план по Донбассу

На днях президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы своего Офиса. Новым хозяином заветного кабинета на улице Банковой стал бывший помощник главы государства Андрей Ермак. Это назначение — следствие не только личной преданности Ермака Зеленскому ещё со времён «Квартала 95», но и желание президента поскорее решить вопрос Донбасса. Косвенное тому доказательство — кадровые перестановки в Кремле, случившиеся аккурат в день назначения Ермака. Теперь вместо бывшего советника Путина Владислава Суркова украинское направление там курирует замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Об этом 11 февраля заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. С нашим руководителем Офиса президента у Козака давние связи.

ГРУ, Санкт-Петербург и спортивная борьба

Дмитрий Козак выходец из Украины. Он родился в 1958-м в Кировоградской области. В 1976–1978 годах проходил срочную службу в спецназе ГРУ Генштаба СССР. Окончил Ленинградский госуниверситет, работал в прокуратуре, мэрии Санкт-Петербурга. Занимал также различные должности в Администрации президента России. Основных версий о том, каким образом Козак познакомился с Андреем Ермаком, три. Первая из них связана с семьёй украинского политика.

— Не исключаю, что Ермака с Козаком познакомил отец, Борис Ермак, — рассуждает политолог Тарас Чорновил. — На страничке старшего Ермака в «Фейсбуке» написано, что он окончил КПИ. Но я слышал о том, что он учился (причём в то же время, что и Козак) в Ленинградском гос­университете. Впрочем, теоретически мужчины могли познакомиться и позже. Дело в том, что в разное время они были связаны с ГРУ СССР. В начале 2000-х министр обороны России заявил, что Дмитрий Козак свои стартовые карьерные позиции добыл в ГРУ СССР. Тогда как Борис Ермак работал в Афганистане советником в посольстве СССР. Официально он занимался вопросами профессионально-технического образования афганской молодёжи, но все, кто в теме, понимают, что по сути это была агентурная работа. То есть его наверняка курировали из ГРУ СССР. В те времена это ведомство имело огромное влияние, а бывших гээрушников, как известно, не бывает. Впоследствии Борис Ермак и Дмитрий Козак также могли где-то пересекаться. Сейчас Борис Ермак проживает в Германии. Там же, судя по всему, живут и две сестры Андрея Ермака. Одна из них в своё время училась в Санкт-Петербурге».

Вторая версия предполагает, что с Дмитрием Козаком Андрея Ермака могли познакомить его российские бизнес-партнёры. Ведь в 2000-х он был помощником экс-народного депутата, олимпийского чемпиона по вольной борьбе и президента Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбруса Тедеева. Последнему успешная спортивная карьера позволила войти в круг российской элиты.

«Россияне восхищались Эльбрусом Тедеевым как спортсменом, — объясняет Тарас Чорновил. — Эльбрус не раз говорил, что в России у него лучше связи, чем в Украине. При этом ряд людей, которые владеют крупным российским бизнесом, имели и имеют отношение к борцовским ассоциациям России. Думаю, что Эльбрус Тедеев сыграл определённую роль в жизни Андрея Ермака и позволил своему помощнику также войти в круг российской элиты».

Впрочем, не исключена и третья версия. Полезные связи с Козаком Ермак мог наладить самостоятельно, поскольку определённые контакты в российских бизнес-кругах у него были ещё до того, как стал помощникам Тедеева. В интервью телепроекту «Схемы» Ермак подтвердил знакомство с российским олигархом Рахамимом Эмануиловым. И сказал, что в 1990-х последний просил его зарегистрировать в Украине компанию, но никакая хозяйственная деятельность не велась.

Напомним также, что, по данным журналистов «Схем», Андрей Ермак вместе с российским олигархом Рахамимом Эмануиловым — соучредители двух украинских компаний. В то же время Эмануилов — один из совладельцев московского Интерпромбанка, а его бизнес-партнёры по этому проекту входят в близкий круг Владимира Путина. К примеру, Ильгам Рагимов, друг и однокурсник президента России. Если предположить, что Эмануилов ввёл Андрея Ермака в свой круг общения, последнему не составляло труда познакомиться с Дмитрием Козаком. В эфире одного из телеканалов Ермак признался, что встречался и с Владиславом Сурковым, и с Дмитрием Козаком: «Мне кажется, что он [Козак] больше настроен на диалог. И по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, могу сказать, что у нас было конструктивное общение».

План — федерализация

О тесных связях Дмитрия Козака с Андреем Ермаком свидетельствует и тот факт, что в переговорах с Россией последний многого добился. «В назначении Ермака не нужно искать какого-то двойного дна, — считает политолог Владимир Фесенко. — Это главный переговорщик по «нормандскому формату». И главный переговорщик с Россией. Результативность деятельности в прошлом году очевидна: два обмена пленными, успешные переговоры по транзиту газа, подготовка саммита в «нормандском формате». Всё это и обусловило карьерный рост Ермака. Зеленский очень ценит людей, которые дают результат. Да, первые месяцы работы Зеленского результат ему обеспечивал Богдан, но как только у главы государства на первый план вышли переговоры с Россией, в игру весьма успешно вступил Ермак».

В свою очередь Дмитрий Козак может похвастаться реализацией интересов Кремля в Молдове. В 2003 году он предложил меморандум по решению Приднестровского конфликта, предусматривающий федерализацию Молдовы. Он же сыграл важнейшую роль в глобальном потеплении отношений между Молдовой и Россией в последние годы. Поговаривают, что с лёгкой руки Козака из страны бежал лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, после чего Кишинёв и Москва снова стали сближаться. Не исключено, что именно после этого президент России Владимир Путин решил предоставить Дмитрию Козаку шанс решить и украинский вопрос.

Теперь в Кремле Украиной будет заниматься Дмитрий Козак

«Проще говоря, продавить возвращение «ЛДНР» в Украину на кремлёвских условиях», — считает Руслан Бортник, директор Украинского института политики. По его мнению, Козаку исполнить желания Путина будет легче, чем Суркову, ведь, в отличие от Суркова, он лично и эмоционально в конфликт на Донбассе не втянут: «Дмитрий Козак прагматик. У него нет «красных линий». Он не строит какие-то сложные конструкции и привык использовать понятный инструментарий для достижения результата. Главное его качество — эффективность. В отличие от своего предшественника может спокойно договариваться с националистами, как, например, сделал это в Молдове. Именно поэтому его многие побаиваются в Донецке и Луганске».

Ловушка Козака

Возникает логичный вопрос: имеется ли у Дмитрия Козака и Андрея Ермака общий план по Донбассу? Эксперты на этот счёт во мнении расходятся. «Сомневаюсь в том, что между ними есть какая-то близость, — говорит Бортник. — Ермак, при всём уважении к нему, фигура не уровня Козака. Да, у них могут быть какие-то знакомства, но равноправного диалога или большой истории дружбы между ними не было. Да, коммуникации есть, но они очень переоценены СМИ. С другой стороны, думаю, что конкретные договорённости между Козаком и Ермаком более вероятны, нежели между Ермаком и Сурковым».

В то же время политолог Владимир Фесенко подчёркивает, что назначение Ермака и заявление Кремля в тот же день, что Козак будет заниматься Украиной, считать случайностью никак нельзя. «Тандем Ермак — Козак возник в прошлом году. Впервые он проявился при первом обмене в сентябре прошлого года, — говорит политолог. — После этого было ещё как минимум два результативных проявления этого тандема: второй обмен с ОРДЛО в декабре и переговоры по транзиту газа. Так что у них сложились конструктивные отношения».

Зато у политолога Виктора Тарана тандем высокопоставленных чиновников из двух враждующих государств вызывает опасения. «У Дмитрия Козака позитивный опыт реализации пророссийского сценария в Молдове. Сейчас эта страна стала сателлитом России. Большинство в парламенте там пророссийское, президент тоже. Так будет и в Украине. С помощью политических инструментов Россия протянет в Украину пророссийские силы. Не танками, а византийской политикой». По его мнению, в ближайшее время мы увидим реализацию максимально быстрого сценария реинтеграции ОРДЛО в состав Украины. «Это будет реинтеграция любой ценой, — уверен Таран. — Никто не будет обращать внимание на политический фактор и безопасность. Никого не будет интересовать, готова ли Украина с экономической точки зрения к этому процессу. Всё произойдёт с учётом минских соглашений в части расширения полномочий ОРДЛО с помощью внесения изменений в законодательство и Конституцию Украины. Кстати, отозванный президентом законопроект о децентрализации предусматривал имплементацию минских соглашений».

«Думаю, что ранее переговоры Козака и Ермака были неформальными. Теперь же они примут официальный характер, — говорит Владимир Фесенко. — Если Козак теперь будет представлять Россию и в «нормандском формате», то это, безусловно, существенно повлияет на стилистику переговоров. Ведь с Сурковым у Ермака отношения были очень сложные. Сурков ни о чём не хотел договариваться. А вот с Козаком надо быть очень осторожным. Он может затягивать нас в разные ловушки. Об этом говорит его история с Приднестровьем».

Почётная ссылка

Впрочем, пока рано делать выводы о том, как кадровые перестановки повлияют на решение вопроса Донбасса. Назначение Ермака в первую очередь связано с тем, что для Зеленского он свой человек. Они знакомы много лет, дружат. «Отставка Богдана показывает, что Зеленский формирует круг первых лиц из тех, на кого может опереться, — говорит политолог Кирилл Молчанов. — Богдан как глава Офиса провалил назначения глав областных администраций, многие области до сих пор не укомплектованы. При этом в какой-то момент Богдана стало слишком много. Глава Офиса президента не может быть более публичным, чем глава государства. К тому же Богдан для президента чужой. Это человек Коломойского, к Зеленскому он попал во время избирательной кампании».

Аналогичного мнения придерживается и Фесенко: «Успехи Ермака вызывали ревность у Богдана. С октября прошлого года возникло аппаратное противостояние по линии Богдан — Ермак. Богдан из-за своей неполиткорректности эту битву проиграл. Знающие его люди говорят, что он довольно грубый, а Ермак, напротив, демонстрировал неконфликтность, гибкость, лояльность. Зеленский ценит как раз таких командных игроков и эффективных исполнителей».

Все эксперты, с которыми пообщался Фокус, сходятся во мнении, что после ухода Богдана влияние Коломойского на Зеленского ослабнет. Но окончательно прощаться с Богданом президент вряд ли станет, под него, скорее всего, готовят какое-то важное кресло. Как вариант — должность главы Высшего совета правосудия, госструктуры, ведающей всеми судами страны. Уж там-то профессиональный юрист Богдан проявит себя во всей красе.