Пристайко: Наблюдаем за перестановками в окружении Путина, с "русским миром" нужно быть осторожными

Пока что Киев изучает грядущие конституционные изменения в РФ и замену советников президента Владимира Путина по Украине.

Об этом в интервью чешскому изданию Respekt рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Нас интересуют изменения в окружении Путина, обмен его советника Суркова на вице-премьера Козака", – говорит Пристайко.

По его словам, Суркова многие видели как "сторонника войны", а Козака – как "поборника мира".

"Но с "русским миром" надо быть осторожными. Мы понаблюдаем, что планирует Козак. Это может быть признаком определенной трансформации", – заявил глава МИД.

Также министр подчеркнул, что РФ хоть и остается соседом Украины, но постепенно перестает быть ее самым крупным бизнес-партнером.

Как ранее сообщал Фокус:

11 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вице-премьер России Дмитрий Козак стал куратором "украинского вопроса".

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем помощник Владимира Путина Владислав Сурков.