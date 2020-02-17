Пристайко: Наблюдаем за перестановками в окружении Путина, с "русским миром" нужно быть осторожными
Пока что Киев изучает грядущие конституционные изменения в РФ и замену советников президента Владимира Путина по Украине.
Об этом в интервью чешскому изданию Respekt рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.
"Нас интересуют изменения в окружении Путина, обмен его советника Суркова на вице-премьера Козака", – говорит Пристайко.
По его словам, Суркова многие видели как "сторонника войны", а Козака – как "поборника мира".
"Но с "русским миром" надо быть осторожными. Мы понаблюдаем, что планирует Козак. Это может быть признаком определенной трансформации", – заявил глава МИД.
Также министр подчеркнул, что РФ хоть и остается соседом Украины, но постепенно перестает быть ее самым крупным бизнес-партнером.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вице-премьер России Дмитрий Козак стал куратором "украинского вопроса".
- Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем помощник Владимира Путина Владислав Сурков.
- Песков позже добавил, что, несмотря на недавнюю новость про отставку помощника Путина Владислава Суркова, он продолжает курировать украинское направление.