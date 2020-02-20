Под Новыми Санжарами горят шины, на подъездах к селу – блокпосты

В окресностях Новых Санжар горят костры и шины, на въезде в поселок – кордоны полиции и блокпосты, на которых дежурят местные жители.

Об этом сообщает издание Kolo.News.

Автобусы с эвакуированными украинцами и иностранцами уже якобы подъезжают к Санжарам, но с какой стороны они заедут, пока не ясно – центр поселка уже перекрыт.

Также в центре собрались около сотни человек. На месте и шины, но они пока не горят.

В целом в Новых Санжарах несколько сотен правоохранителей, а на улицы вышли приблизительно тысяча человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. От туда эвакуированных везут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего, в санаторий должны приехать 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".