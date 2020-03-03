Крушение рейса MH17: Нидерланды в 2014 году тайно готовили военную операцию на Донбассе

Правительство Нидерландов в 2014 году готовило военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших после авиакатастрофы малазийского рейса MH17. Об этом пишет нидерландское издание Telegraaf. Планирование операции подтвердил нынешний командующий сухопутными войсками Нидерландов Мартин Винен.

Издание пишет, что сразу после крушения самолета премьер Марк Рютте выглядел бессильным, поскольку боевики на Донбассе собирали останки жертв и использовали их как инструмент для ведения переговоров с Украиной. Также в оборонном ведомстве беспокоились, что доказательства и останки будут уничтожены. В то же время в Нидерландах с каждым днем усиливалось требование общественности вернуть погибших домой. В соцсетях набирал популярность хештэг #bringthemhome.

В связи с этим, руководство страны начало тайно разрабатывать план военной операции на Донбассе.

План состоял в том, чтобы тысяча военных 11-й аэромобильной бригады вошла в район катастрофы MH17 с легким вооружением, и тем, что бы поместилось в рюкзаки. Предполагалось, что военные самостоятельно смогли бы занять позиции и удерживать контроль на месте катастрофы, площадью 35 квадратных километров. Они должны были обеспечить возможность работы следователей. Газета пишет, что столько же солдат должна была предоставить Австралия, которая потеряла в этой катастрофе 27 своих граждан.

Подготовка к операции началась 20 июля, ожидалось, что отряд будет готов к отправке в Украину через 48 часов, окончательный приказ должны были объявить вечером 23 июля. Для участия в операции экстренно вернули часть солдат с учений в Португалии.

Однако в последний момент боевики передали останки погибших. 22 июля, поезд с телами жертв авиакатастрофы прибыл из Тореза Донецкой области в Харьков, а на следующий день самолет ВВС Нидерландов эвакуировал останки из Украины. В итоге военную операцию отменили.

Рейс МН17 Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Среди них - 192 гражданина Нидерландов.

Как ранее сообщал Фокус:

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четверым фигурантам дела по крушению Boeing рейса МН17 на востоке Украины.