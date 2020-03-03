Разумков заявил, что получил заявление Гончарука об отставке, — СМИ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что получил заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом сообщает УП и Страна со ссылкой на присутствующих на заседании фракции "Слуги народа" депутатов.

В частности, УП пишет, что Разумков сообщил, что "в своем заявлении премьер-министр просит принять его отставку".

Тем временем пресс-служба Окружного админсуда Киева сообщает, что к ним поступил иск от Гончарука с просьбой запретить выносить на голосование вопрос о его отставке. Пресс-служба Кабмина в свою очередь опровергает подачу премьером такого иска.

Как сообщают СМИ, на заседании фракции президент Владимир Зеленский предложил на пост премьер-министра нынешнего вице-премьера Дениса Шмыгаля.