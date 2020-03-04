Пятилетку за полгода. В соцсетях обсуждают скоропостижную отставку Гончарука и перезагрузку Кабмина

История с премьер-министром Алексеем Гончаруком напомнила известную притчу про мальчика и волков. Глава Зе-правительства неоднократно заявлял, что "за кресло не держится", а заявление об отставке написал еще после скандала с прослушкой.

Первыми о том, что Гончарук в этот раз уходит по-настоящему, сообщили журналистам "слуги народа" Александр Качура, Александр Дубинский и Михаил Радуцкий. Они же и рассказали, что новым премьером станет Денис Шмигаль, который до этого занимал пост вице-премьера. И если раньше об этом мало кто вспоминал, то сейчас в соцсетях многие рассказывают, что Шмигаль — человек Рината Ахметова.

Отставка Гончарука произвела немалый переполох, а особо интересной деталью стало сообщение на сайте Окружного административного суда Киева о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук попросил суд запретить спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову рассматривать 4 марта его заявление об отставке. "Истец просит суд запретить главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или увольнения кого-нибудь из членов правительства", — сообщила пресс-служба ОАСК. В суде отметили, что "сейчас решается вопрос наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска".

Однако не успели в соцсетях "переварить" эту информацию, как появилось сообщение от пресс-службы Гончарука, что никаких исков он не подавал.

А потом и глава ОАСК заявил, что информация об этом иске будет удалена с сайта, а личность того, кто подал заявление, будет установлена. При этом сообщение о подаче иска со страницы суда в Facebook никто так и не убрал.

А вскоре в соцсетях появился снимок того самого заявления об отставке.

И появились посты, посвященные Гончаруку и его непростой карьере самого молодого премьер-министра.

Вскоре появилась информация о тех, кто, предположительно, может занять получить места в новом Кабмине. Есть и те, кто никуда не уйдет, например, "вечный" министр МВД Арсен Аваков.

В соцсетях большие перемены обсудили, хотя и без особого энтузиазма. Сегодня же Верховную Раду ждут сразу два заседания и на вечернем, внеочередном, по слухам, Украину ждет "большая перезагрузка" исполнительной власти, в которой окажется куда больше "старых" лиц, чем сейчас.

Появились и оценки последствий такой перезагрузки. Они получились разными, но в целом негативными. Одна часть блогеров и экспертов считают, что все не так плохо, как кажется.

Фото: соцсети

Другая — считает, что Украину ждет прекращение сотрудничества с МВФ, неблагоприятные внешние условия и усиление олигархов.

Каким будет окончательный состав нового Кабмина, пока говорить рано. Сейчас известно, что три кандидата на пост министров в правительстве Дениса Шмигаля отказались от предложенных должностей. Это Олег Коростелев, Роман Жуковский и Тимофей Милованов. Коростелев мог стать вице-премьером по вопросам оборонной промышленности. Жуковскому предлагали должность министра экономики, а Милованову — Минагрополитики. Так что есть вероятность, что перезагрузка не сможет пройти без сучка и задоринки, ведь в условиях зреющего на горизонте экономического кризиса это одни из ключевых позиций Кабмина.