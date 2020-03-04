Шмыгаль хочет изменить госбюджет: повысить пенсии и зарплаты

Кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что бюджет на 2020 год должен быть пересмотрен.

Об этом он заявил в ходе заседания в Верховной Раде.

"Должность премьера – не просто честь, а и большая ответственность" – сказал он.

По его словам, главные проблемы – тарифы, энергетика, падение производства.

В его планах – увеличить пенсии и уменьшить зарплаты министров и членов наблюдательных советов. По его словам, новый Кабмин будет погашать долги шахтерам.

"Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно браться незамедлительно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть государственный бюджет на 2020 год в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев", – сказал он.

Шмыгаль считает, что зарплаты министрам и членам наблюдательных советов госкомпаний нужно сократить.

"Мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны сократить – это касается и зарплат, и премий чиновников, в том числе министров нового правительства, членов ряда набсоветов и других чиновников", – говорит он.

Кроме того, он рассказал о программе "Большое строительство", которая позволит перезапустить экономику. Он пообещал инициировать дискуссию "о местонахождении Украины на экономической карте мира".

По его словам, что еще одна задача – "возвращение аннексированного Крыма и Донбасса".

Денис Шмыгаль выступает за разработку комплексной программы на случай распространения в Украине.

"У Украины должна быть комплексная программа на случай распространения вируса, и она станет первым кирпичом в строительстве единой эффективной системы защиты населения от биологических, климатических и техногенных угроз", – сказал Шмыгаль.