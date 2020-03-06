Любители дорогих часов и земельных наделов. Что задекларировали новые министры

Премьер-министр Украины – Денис Шмыгаль, 44 года

Скромно живет новый премьер. Имеет гараж во Львове и земельный участок во Львовской области. Наличными хранит $155 тыс. У жены Дениса дела лучше обстоят – и дом, и земельный участок, и даже машина LAND ROVER DISCOVERY SPORT, а также наличными сбережениями $80 тыс.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции – Алексей Резников, 53 года

У Алексея имеются две квартиры в Киеве и шесть земельных участков в Бориспольском районе. Арендует дом в Козине, так же в Обуховском районе. Указал в декларации наличие квартиры у дамы сердца, с которой в официальном браке не состоит.

Оказывается, вице-премьер-министр ценитель оружия. А в личном арсенале имеются охотничьи винтовки Zbroyar Z-008 и Blaser R8 300 Win Mag.

Также не равнодушен Алексей к часам – здесь и Vacheron Constantin, и Patek Philippe, и Breguet. А еще к колесам: в наличии AUDI A8, Volkswagen Amarok, прицеп TIKI-TREILER B-300P, багги Kawasaki TERYX UTV, квадроцикл Kawasaki BRUTE FORCE ATV и, конечно, вишенка на торте Porsche Boxter 2003 года.

Девушка Резникова ездит в Mini Cooper Countryman 2011 года.

Наличными средствами Алексей хранит €300 тыс. и еще на иностранных счетах $125 тыс. Также в декларации значится, что вице-премьер одолжил более $1 млн.

Министр Кабинета министров – Олег Немчинов, 42 года

У Олега в совместной собственности с мамой квартира во Львове площадью 62 кв. м. Дачный домик там же, гараж и земельный участок. Два земельных участка во Львовской области, здесь же аналогичный у жены. А еще у супруги квартира во Львове, а у мамы Олега еще один участок земли на Львовщине.

50 на 50 делит Олег с мамой ЗАЗ 968А выпуска 1979 года. А вот своя машина уже новее – 2012 года Chevrolet Volt.

Наличными Немчинов хранит 30 тыс грн и $1000. Мама Олега – $1800, а у жены – €2000.

На банковских счетах у министра Кабинетов министра $43 516.

Министр по вопросам ветеранов – Сергей Бессараб, 64 года

Сергей Борисович является собственником земельного участка в 1000 кв. м в Козелецком районе Черниговской области. Проживает, судя по всему, в служебной квартире в Чернигове.

Задекларирована машина Toyota Camry 2007 года, у жены Mitsubishi Padgero 2008 года.

В банке сберегает 101 тыс грн и $1100. Наличными – $4000 и €4000.

Министр здравоохранения – Илья Емец, 64 года

У нового главы Минздрава имеется земельный участок в столице, дом и квартира в 44 кв. м. Земля есть и в Ровенской области.

Машина в декларации не значится, зато есть часы Patek Philippe S.A.

В банке Илья Николаевич хранит почти 486 тыс грн, чуть больше $3700 и €25 тыс. А дома под матрацем – 670 тыс грн, $74 тыс. и €57 тыс.

Министр финансов – Игорь Уманский, 45 лет

Игорь является владельцем большого участка земли в Обуховском районе – 6170 кв. м. А вот в столице квартира в совместной собственности с родителем и братом. Также на одну из дочерей, а у него их три, записана квартира в Киеве. Жена имеет 25% от жилищной площади, так же в столице и земельный участок. У Игоря, тем не менее, имеется гараж и недостроенный дом в Обуховском районе.

На пару с супругой Игорь владеет картиной «Арт ван дер Нер». И далее по списку ценных предметов владельцем фигурирует жена. Здесь и ювелирные сеты, и шубы Braschi, и часы Harry Winston. Ездит жена Игоря в MERSEDES BENS S500L 4matic.

В банке у Уманского чуть больше 61 тыс грн, а у жены почти $34 500.

Наличными семья сберегает $25 тыс. и €12 тыс.

Министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов, 42 года

Пожалуй, у Алексея самая обширная декларация из всех новых министров. Здесь чего только нет.

Квартира в Киеве, земельный участок и садовый домик в Обуховском районе. А у супруги 3 квартиры в столице и одна в Никополе.

Часов целая коллекция: у Алексея 3 пары Patek Philippe, 2 пары A. Lange & Sohne, еще Rolex, Ulysse Nardin и Panerai. У жены – два Rolex, часы Cartier и Ulysse Nardin.

Видимо, очень любит баловать свою супругу Алексей – браслеты, сережки, подвески и кольца от Cartier,Tiffany и Van Cleef & Arpels . Три шубы и сумка Hermes Kelly.

На имя самого Чернышова записаны напольные часы Howard Miller, настенные часы Erwin Sattler, коллекция картин XX века, коллекция книг, среди которых имеются 85 томов энциклопедичных словарей.

Ездит Алексей на Land Rover Autobiography 2018 года и Mercedes-Benz S 500 4MATIC.

Жена имеет Skoda Octavia A5 и Land Rover 2010 года.

На банковских счетах у Чернышова почти 24 тыс. грн, $2000 и чуть более 46 тыс. швейцарских франков. Также на счетах иностранных банков – более € 54 000.

Супруга Алексея доверяет украинским банкам почти 19 500 грн и $41, а заграничным банкам – почти €21 тыс.

Наличными министр хранит $500 тыс., а его жена – 115 тыс. в такой же валюте.

Помимо этого Чернышов одолжил третьему лицу почти 7,5 млн грн

Министр спорта – Вадим Гутцайт, 48 лет

Два земельных участка, дачный домик, квартира и гараж в Киеве. У украинского фехтовальщика и теперь министра в декларации значатся швейцарские часы «Брегет» и такого же бренда у его супруги. Плюс ко всему у супруги имеются сережки и кольца.

На безоплатной основе Вадим Маркович пользуется Mercedes ML250. Из личных авто – Toyota Corolla 2017 года. У супруги – Lexus RX200T 2016 года.

Банкам, видимо, чета Гутцайт не доверяет, потому хранят деньги наличными – у Вадима Марковича $140 тыс. и €28 тыс., у жены – $20 тыс.

Одолжил третьему лицу Гутцайт $300 тыс.

Министр социальной политики – Марина Лазебная, 44 года

У нового министра соцполитики заначек нет ни в банках, ни наличными. Зато есть квартира в Киеве в совместной собственности с сыном. Еще часть жилого дома в Бородянском районе и земельный участок. За Мариной значится и квартира, но без указания места нахождения, и еще 2 квартиры в совместной собственности с Обертинским Иваном Владимировичем.

У мужа Марины квартира в столице и Audi Q7, а у сына Lexus RX 200T.

Министр обороны – Андрей Таран, 65 лет

Андрей Васильевич имеет квартиру в Киеве и земельный участок в Старых Петровцах. У супруги так же есть земля в Киево-Святошинском районе в Дмитровке.

Ездит новый министр обороны в BUICK LACROSSE CXL 2013 года. А вот у жены аж две машины – INFINITY G35 и MERCEDES-BENZ A 170 CDI .

Наличными семья хранит $21 тыс. и €5 тыс., отдельно у Андрея Васильевича значится чуть более 61 тыс. грн.

Министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба, 38 лет

Здесь совсем все по-простому. 2 квартиры в Киеве, машина Peugeout 206 cc 1.6 выпуска 2002 года. И наличными сберегает €32 тыс.

Министр по вопросам цифровой трансофрмации – Михаил Федоров, 39 лет

У Михаила имеется квартира в Киеве и заначка наличными в $200 тыс. Жена хранит 350 тыс. грн. На банковских счетах сбережений больше. Почти 466 тыс грн, €3002 и $6157, ну и для точности стоит добавить 70 рос. руб. У супруги – более 34 тыс. грн.

Министр юстиций – Денис Малюська, 38 лет

Квартира в Киеве и автомобиль в совместном пользовании с женой – Мазда 05.

У Дениса в банке чуть больше 102 тыс. грн и $44 511. Наличкой же хранит 45 тыс грн. Жена сберегает на банковских счетах 135600 грн и $1951.

Министр инфраструктуры – Владислав Криклий, 33 года

У самого молодого министра в обновленном Кабмине имеется квартира в Киеве и садовый участок в безоплатном пользовании также в столице. Значится и строительство паркинга.

Носит Владислав часы Franck Muller Casablanca и Breitling.

Ездит в SMART FORTWO COUPE 2017 года.

Наличными хранит $255 тыс., 150 тыс. грн и €1500. В банке – более 1,7 млн грн, $1147 и €2184.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко, 50 лет

В совместной собственности с сыном квартира в Киеве. И еще одна квартира в совместной собственности с сыном и женой. У супруги же три квартиры в столице и еще одна в процессе строительства.

На совместных с женой банковских счетах почти 205 тыс грн. Наличными семья хранит более €35 000 и 170 тыс. грн. На счетах иностранных банков – €7384.

Министр внутренних дел – Арсен Аваков, 56 лет

У Арсена Борисовича по-прежнему нет своей квартиры в столице. Живет в Киеве в отельном номере. Но по-прежнему имеет две квартиры в Харькове и одну в Харьковской области. Земельный участок и у него, и у супруги так же в области.

Часы Rolex Daytona, Vacheron Constantin и Jaeger LeCoultre. Коллекция картин, монет, икон и вин, а еще золотой перстень. У жены шубы, сумки, колье и алмазы. А вот бесценная картина Pablo Picasso в совместной собственности супругов.

В банке у Арсена Борисовича почти 1,8 млн грн и чуть более $196 тыс. У жены – €1279, более $40 тыс. и почти 170 500 грн.

Наличными министр хранит 208 тыс грн, почти $12 500, €45 тыс., 96 тыс. японских иен, 4 тыс. фунтов стерлингов и 350 австралийских дол.

У жены – $34 тыс., 112 тыс. грн, €30 тыс. и 5790 фунтов стерлингов.

На иностранных счетах у Арсена Борисовича более €148 тыс., а у супруги – почти 150 тыс. в той же валюте.