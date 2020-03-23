"Слуге народа" Горбенко подтвердили диагноз коронавирус. За границу он не выезжал
У народного депутата от "Слуги народа" Руслана Горбенко подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук в Facebook.
Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких.
Кравчук отметила, что Горбенко в последний месяц не выезжал за границу и заразиться мог только в Украине.
"Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. По этому вопросу сейчас ведется эпидемиологическое расследование", -написала он.
По ее словам, симптомы у нардепа проявились 19 марта. Поэтому Кравчук считает, что 17 марта на внеочередном заседании Рады он скорее всего никого не заразил (отметим, что коронавирус может передавать и при отсутствии симптомов).
Отметим, что рядом с Горбенко в Раде сидят Максим Ткаченко и Сергей Ионушас, впереди - Анастасия Красносельска, Сергей Колебошин, Ирина Аллахвердинова, Роксослана Пидласа и Алексей Ленов. Сзади Горбенко сидят глава партии Александр Корниенко и глава фракции Давид Арахамия.
Комитет по правам человека и деоккупации, в который входит Горбенко, на заседание в последние 14 дней не собирался.
Как ранее сообщал Фокус:
- Первым заражение коронавирусом подтвердили у нардепа из группы "Довира" Сергея Шазова. Он госпитализирован в Александровску больницу.
- Депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что даже если кто-то из нардепов умрет от коронавируса, на его место просто придет новый и работа Рады продолжится.