Местные выборы осенью должны состояться, но с финансированием могут быть проблемы, — Корниенко

Местные выборы должны состояться 25 октября, как это и предусмотрено Конституцией. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.

"Мы исследовали правовые механизмы в тех странах, где сейчас выборы переносят. Там далеко не везде есть понятный правовой механизм. Если бы вдруг на момент оглашения выборов – в середине-конце июля – продолжался карантин, то, возможно, подобные разговоры могли бы быть. Но сейчас начало апреля", - отметил он.

В то же время Корниенко признал, что проведение выборов может столкнуться с проблемой недофинансирования. Предложенный Кабмином секвестр бюджета предполагает, что на избирательную кампанию оставят 1 млрд гривен с 2,1 млрд гривен (первоначально предлагалось оставить вообще 1,2 млн грн).

По его словам, такой суммы достаточно на печать бюллетеней, но может не хватить на оплату работы 30 тысяч членов избирательных комиссий.

"А если им не платить, то возникают риски касательно честности проведения выборов. Если не платить от государства, то они будут брать больше денег от партий", - говорит Корниенко.

Он добавил, что сейчас проходят консультации с правительством, чтобы на выборы выделили сумму, которая позволила бы их провести на "качественном уровне".

"Если резюмировать, выборы провести можно, мы их не отменяем и не планируем отменять. Мы будем искать оптимальный вариант, как пойти навстречу правительству в тех суммах, которые они запрашивают, и одновременно сохранить возможность провести выборы на качественном уровне", - заявил Корниекно.

Также готовятся изменения в Избирательный кодекс, которые должны снизить нагрузку на госбюджет при проведении местных выборов. В частности, предлагается вариант снизить порог населения городов, при котором выборы проходят по пропорциональной система (сейчас - в городах с количеством избирателей свыше 90 тыс., в городах с меньшим количеством выборы должны проводить по мажоритарной системе).

"Рассматриваются варианты, чтобы эта система выборов была в населенных пунктах, где число избирателей превышает десять, пятнадцать или двадцать тысяч. В рамках этих изменений будут также изменения, которые позволят разово на эти местные выборы забрать большую часть статьи расходов, положенных на информирование. Возможно, мы частично сократим предвыборную рекламу за государственный счет", - предложил Корниенко.

Как ранее сообщал Фокус:

30 марта Верховная Рада не поддержала правительственный законопроект о пересмотре госбюджета. Документ отправили на доработку. Снова его планируют вынести на голосование уже на текущей неделе.