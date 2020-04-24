Мы ценим нашу дружбу с Украиной, но назначение Саакашвили может ее нарушить, – посол Грузии

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.) и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый шаг со стороны Украины.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что Саакашвили объявлен в международный розыск властями Грузии.

"Следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг", – сказал Шарашенидзе.

Он подчеркнул, что Грузия проинформировала украинскую сторону об отношении к этому вопросу.

"Мы бережем нашу дружбу, и очень надеюсь, что, принимая решение, стратегический партнер примет во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается вступившими в законную силу судебными постановлениями", – сказал дипломат.

Шарашенидзе указал на высокую динамику двухсторонних отношений.

"Мы тесно сотрудничаем в рамках ГУАМ, в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, в рамках инициативы "Восточного партнерства", в рамках международных организаций. Особенно следует подчеркнуть взаимопомощь и усилия в вопросах конфликта с Россией и деоккупации. В Грузии Украину считают одной из дружественных стран, а украинских народ – самым близким", – сказал Шарашенидзе.

Однако посол отметил, что такое показательное сотрудничество "не всем нравится".

"Были неоднократные попытки искусственно внести раздор в наши отношения, хотя, к счастью, они были безрезультатны", – резюмировал он.

Напомним, в июне 2018 года Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дел, в частости о призывах к свержению власти в стране.

Как ранее сообщал Фокус:

Саакашвили пообещал, что в случае назначения на должность не будет ругаться с Зеленским, как с Порошенко.