"Эпицентр" продает маски, которые привезла "Мрия". В ОП говорят – все законно

Доставленный в Украину самолетом "Мрия" груз с медмасками был частично гуманитарным и частично коммерческим. Это объясняет продажу данных масок в торговой сети "Эпицентр".

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Украинская правда".

"Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами", – сообщил он.

Тимошенко добавил, что гуманитарный груз везли для поставок в больницы и другие учреждения, а коммерческий – для продажи.

Ранее "Украинская правда" опубликовала письмо на бланке нардепа и совладельца "Эпицентра" Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить медицинские маски, которые были доставлены на "Мрии", в его торговой сети.

"На прошлой неделе самолет "Мрия" доставил в Украину большую партию защитных медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов 5 степени защиты, а также другие товары противоэпидемического значения. Все они имеют европейский и украинский сертификаты качества. Когда будет заказана большая партия, цена будет меньше (прайс товаров прилагается). Если будет ваша заинтересованность, то просим вас обращаться со всеми вопросами к определенным лицам в компании "Эпицентр К"", – говорится в письме.

В письме также были указаны имена и телефоны 4 человек, с которым можно связаться по этому вопросу. Журналисты УП обратилась по указанным номерам. Представительница компании, в письме указанная как Ольга Анатольевна, сообщила, что в "Эпицентр К" действительно можно купить такие товары.

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