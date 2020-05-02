Трамп определился: послом США в Украине может стать генерал в отставке Кит Дейтон

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Генерал-лейтенант в отставке Дейтон является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Кроме того, он служит старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Бывший военнослужащий ранее также был координатором по вопросам безопасности США для Израиля и Палестины, директором по вопросам стратегии, планирования и политики штаба армии США, директором операций разведывательного агентства Пентагона, атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.

Дейтон получил образование в ряде элитных учебных заведений: в Колледже Уильяма и Мэри, Кембриджском университете и Университете Южной Калифорнии. Он владеет русским и немецким языками.

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Для официального назначения на должность посла США Дейтон должен пройти процедуру согласования в Сенате.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже поприветствовал решение американского президента предложить на должность посла США в Украине генерала Кита Дейтона. Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

Он отметил, что встречался с Дейтоном в Киеве, куда тот приезжал в качестве военного советника.

"Приветствую решение номинировать нового посла США в Украине. С нетерпением жду его прибытия в Киев. Мы встречались с генералом Китом Дейтоном еще в его статусе военного советника в Украине, и наше взаимодействие всегда было отличным", – написал он.

Будущий новый посол США в Украине Кит Дейтон будет проводить жесткую политику по отношению к России. Такими ожиданиями поделилось издание Страна.ua.

По мнению экс-сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, Дейтон будет продвигать политику ужесточения отношений с Россией, что может затруднить примирение на Донбассе.

"Они будут вести жесткие переговоры по Донбассу и пресекать сильное влияние Москвы на Зе через его близкое окружение", – говорит Телиженко.

Как ранее сообщал Фокус: