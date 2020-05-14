МИД отреагировал на переговоры Козака с советниками Меркель по Донбассу без участия Украины

Украина знала о том, что замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак вчера ездил на переговоры по Донбассу в Германию. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

"Украина заранее знала об этом визите Козака и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило – мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет", – уверяет Кулеба.

Также министр говорит, что Украина благодарит Германии за усилия, направленные на решение вопроса с Донбассом и привлечение РФ к диалогу.

Вчера Козак приехал в Берлин и переговорил с советниками канцлера ФРГ Ангелы Меркель по ситуации на Донбассе.

По его словам, переговоры были "конструктивными", а стороны достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации. Также Козак добавил, что консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации дальнейших переговоров.

Как ранее сообщал Фокус:

13 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.

По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".