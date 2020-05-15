Министр инфраструктуры Криклий заявил, что готов к отставке

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, который в последнее время стал фигурантом ряда громких скандалов, готов к отставке. Об этом он признался в интервью #Буквам.

"Отправят, так отправят (в отставку – ред.). Тут главное успеть больше сделать, потому что политическая жизнь, она переменчива”, – сказал он.

При этом он уверяет, что не слышал о существующих претензиях к своей работе со стороны Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против министра инфраструктуры Владислава Криклия за схему обилечивания владельцев автотранспорта на газу.

Также на днях генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский заявил, что министр Криклий продвигает убийственный для речных перевозок законопроект "О внутреннем водном транспорте".

Кроме того, СМИ сообщили о существовании так называемого теневого офиса Криклия, который управляет коррупционными механизмами в транспортной отрасли.