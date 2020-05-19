"Коболев, премьер и президент". Витренко рассказал, кто стоит за его увольнением из Нафтогаза

За увольнением Юрия Витренко из "Нафтогаза" стояли "влиятельные [в Украине] люди" и даже Офис президента. Об этом Витренко рассказал в интервью Liga.net.

Так, на вопрос, Коболев ли принял решение о его увольнении, Витренко ответил: "Коболев и выше... Премьер-министр, президент. Есть и другие влиятельные люди в этой стране".

Также Витренко указал на замглавы ОП Юлию Ковалив, которая по совместительству входит в набсовет НАК.

"По идее, она имеет какое-то отношение к этому, но я с ней это не обсуждал... ОП, по идее, не должен участвовать в процессе трансформации НАК. Но опять-таки есть Ковалив, которая, являясь членом набсовета, согласовывает все эти вопросы, в том числе и мое увольнение. Это тоже в значительной степени решение как Ковалив, так и ОП", – заявил Витренко.

Развивая тему о возможных мотивах Офиса президента, Витренко предположил, что "делает "Газпром" несчастливым". "...А вместе с ним – и РФ. Возможно, это как-то мешает какому-то мирному процессу. Мирному – в кавычках", – заметил он.

Но есть и другое объяснение, продолжает Витренко, и касается оно контракта на транзит и формуле "качай или плати".

"Из-за этого многие влиятельные люди не смогли заработать на прямых поставках из РФ, грубо говоря, за $32 за тысячу кубометров газа", – говорит Витренко.

В этой связи он также отказался комментировать слухи о пяти украинских компаниях, которые якобы подписали с "Газпромом" контракты на прямые поставки газа для своих производственных нужд.

"Я слышал эти слухи. Но я это не знаю. Я понимаю, что в этом отношении есть обычные подозреваемые – Медведчук, Бойко, Фирташ и т.д. Но, как правило, в такого рода вопросах есть и люди из власти. Я слышал слухи, которые ведут напрямую к руководителям текущей власти, но я бы не хотел это комментировать... Я слышал слухи, которые касаются Ермака. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", – рассказал Витренко.

Как ранее сообщал Фокус:

13 мая исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что через два месяца его уволят из компании.

В НАК объяснили сокращение должности Витренко "оптимизацией внутренней организационной структуры, функционала и обязанностей между подразделениями".