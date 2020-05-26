Венедиктова обвинила САП в системных просчетах и бездеятельности

Специализированной антикорпрокуратура нарушает процессуальные сроки, после чего закрывает резонансные уголовные дела. Об этом в видеообращении рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, САП – самостоятельный и независимый орган, поэтому ни генпрокурор, ни его заместители не имеют права давать указания прокурорам антикорпрокуратуры.

В то же время, ознакомление с некоторыми делами свидетельствует о многочисленных нарушениях в работе руководства и прокуроров САП.

"Следователи могут работать 24 часа в сутки и собрать массу доказательств, а прокурор просто пропустит важные процессуальные сроки и полностью уничтожит наработки детективов", – говорит Венедиктова.

В пример Венедиктова привела дело нардепа Рената Кузьмина, который получил в рекреационной зоне Пущи-Водицы две служебные комнаты, но решил вырубать вокруг деревья, оградить гектар площади забором и построить на этой территории "дворец на 1000 квадратов".

В ноябре 2019 года это дело передали НАБУ и в течение шести месяцев после получения этого дела прокуроры САП не провели ни одного следственного и процессуального действия, хотя предыдущий орган досудебного следствия допросил свыше 100 человек и провел 30 судебных экспертиз, говорит генпрокурор.

В итоге – дело закрыли из-за нарушения сроков.

Среди других аналогичных примеров действий САП, отмечает Венедиктова, – разворовывания средств на гособоронзаказе и в Укрзализныце.

"Эти кричащие факты системных просчетов в организации работы прокуроров САП свидетельствуют о наблюдательской позиции и полном отсутствии адекватных мер со стороны руководства этой прокуратуры. Такая беспомощность не может больше оставаться без ракции генпрокурора", – добавила Венедиктова.

В комментарии УП руководитель САП Назар Холодницкий уже заявил, что готовит ответ по каждой секунде видео Венедиктовой. По его словам, генпрокурор рассказала о ряде производств, поэтому требуется время, чтобы собрать материалы для опровержения ее слов.

Как ранее сообщал Фокус:

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