В ночь на 27 мая на Facebook-странице САП появилось открытое письмо прокуроров ведомства в ответ на заявление Венедиктовой об их бездействии.

"Мы категорически не согласны с утверждением генпрокурора о нашей бездеятельности, отсутствии результатов работы и обвинениями в нарушении разумных сроков по уголовным производствам", – говорится в документе.

В ведомстве отметили, что уголовные производства, в которых, как указала Венедиктова было сообщено о подозрении 2-4 года назад, а следствие не завершено, "достались им в наследство от дореформенной Генпрокуратуры" и за пять месяцев невозможно расставить все точки на "і". Поэтому, по мнению САП, следует спросить у прокуроров, которые сейчас работают в Офисе генпрокурора, почему эти дела так долго не передавались в суд.

В открытом письме также опровергаются заявления генпрокурора относительно недостатков в осуществлении процессуального руководства прокурорами САП в ряде производств. Относительно закрытия дела в отношении нардепа Рената Кузьмина в связи с нарушением сроков расследования, что ставила в вину Венедиктова, в САП заявили, что приняли такое решение во исполнение решения суда.

На отрытое письмо Венедиктова также ответила в Facebook. Она отметила, что оценивать работу прокурора можно по количеству судебных приговоров, однако в данном случае САП нечем похвалиться.

"Оценку работы прокурора дает суд. Не нужно оправданий, объяснений, ссылок на уважительные причины или укоров вашим коллегам из других правоохранительных органов. Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться, или хотя бы за пять лет вашего существования", - написала она.

После этого САП попросила Венедиктову "не позорить правоохранительную систему".

"В силу специфики работы мы располагаем информацией и хорошо понимаем запущенные так называемыми "политическими элитами" процессы переподчинения нашей деятельности определенным целям, которые не согласуются с задачами уголовного судопроизводства. Учитывая это, настоятельно призываем генерального прокурора не быть частью таких процессов, не оказывать давления на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и позорить правоохранительную систему", –говорится в ответе САП в Facebook.

Там также добавили, что в Антикоррупционном суде находится около 200 уголовных дел в отношении лиц, которые еще 5 лет назад "могли позвонить генпрокурору и решить все проблемы в "режиме online".

Относительно публикаций видео роликов и постов в соцсетях генпрокурором в САП заявили, что такая практика не соответствует международным стандартам и только подрывает авторитет правоохранительных органов.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля НАБУ совместно с САП завершили расследование в отношении трех лиц, задержанных при предоставлении части взятки председателю Фонда государственного имущества.