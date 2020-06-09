В парламент проходят четыре партии, в лидерах – "Слуга народа" и ОПЗЖ, – опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов было бы отдано за партию "Слуга народа" (Р. Стефанчук, А. Корниенко) - 31,3%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" (Ю. Бойко, В. Рабинович, В. Медведчук) – 16,7%, "Европейскую солидарность" (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) - 14,3% и "Батькивщину" (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 10,9%.

Другие политические партии имеют значительно меньшие шансы на прохождение в следующий состав Верховной Рады Украины: "Партия Шария" - 3,8%, "Сила и честь" - 3,4%, "Голос" - 2,9%, "Гражданская позиция" - 2,7%, Радикальная партия Олега Ляшко – 2,5%, "Свобода" - 2,1%, "Оппозиционный блок" - 1,9%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,5%, "Самопомощь" - 0,8%, "Национальный корпус" - 0,7%.

На вопрос об отношении респондентов к выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе, 51% опрошенных заявили, что их выполнение - в интересах Украины, 17% предложили оказаться от их выполнения, 32% затруднились ответить на этот вопрос.

Ответы на вопрос "На каком языке вы преимущественно разговариваете дома?" распределились следующим образом: 44% опрошенных преимущественно общаются дома на украинском языке, 41% - на русском, 13% - на обоих языках сразу и 2% - на другом языке.

Исследование общественного мнения проводилось методом CATI (computer-assisted telephone interviews). Для получения репрезентативной выборки было опрошено население Украины возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Для получения ответов респондентов была использована случайная генерация мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность – 3,000 респондентов. Статистическая погрешность: +/- 3%.