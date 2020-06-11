"Ворвались в кабинет, испортили вещи". Венедиктова заявила о давлении Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выступила с обращением по поводу прихода в Офис генпрокурора Петра Порошенко и его соратников. Она заявила о давлении со стороны экс-президента и членов "Европейской солидарности", сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По словам Венедиктовой, после отказа получать документы Порошенко вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками появился в помещении Офиса генерального прокурора - под предлогом неотложного приема по расследованию нескольких уголовных производств.

"Парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны. Вы думаете, мы обсуждали проблемы их избирателей или народные депутаты представляли интересы народа? Вовсе нет: они пришли с другой целью. Хотя любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия неправомерны. Поэтому неправомерным является и давление на генерального прокурора с требованием повторно сообщить о подозрении, что фактически означает повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении ГБР", - сказала Венедиктова в видеообращении.

По ее мнению, расследование действий Порошенко не является политическим.

"Это дело не является политическим. Речь идет о выполнении требований закона, перед которым все равны, уважении к государственным институтам и верховенству права", - отметила генеральный прокурор.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня во время допроса в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора сообщили Порошенко о подозрении по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.