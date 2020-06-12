Зеленский уволил посла во Франции, который раскритиковал Danone за сотрудничество с Пореченковым

Президент Владимир Зеленский указом №218/2020 уволил посла Украины во Франции Олега Шамшура. Указом №219/2020 президент назначил на эту же должность руководителя Института Горшенина Вадима Омельченко.

Также Шамшура уволили с должности постпреда Украины при ЮНЕСКО.

Шамшур работал послом во Франции шесть лет (с 2014 года), тогда как закон о дипломатической службе предполагает ротацию каждые четыре года.

В части первой статьи 18 закона о дипломатической службе указано, что срок работы дипломатов за рубежом составляет до четырех лет в странах с нормальными климатическими условиями и стабильной ситуацией по безопасности. В странах со сложным климатом или сложной ситуацией по безопасности, срок дипломатической служб может быть до трех лет.

Отметим, что для назначения нового посла необходимо получить агреман (предварительное согласие принимающей страны), таким образом ротация в украиснком посольстве была запланирована заранее.

Напомним, Олег Шамшур раскритиковал рекламную компанию французской компании Danone, которая в России выпустила рекламный ролик с актером Михаилом Пореченковым, который в 2014 году на Донбассе стрелял из крупнокалиберного пулемета в сторону украинских бойцов, которые защищали Донецкий аэропорт. Такая рекламная компания вызвала много негативных отзывов. Осудило ее и украинское посольство во Франции.

"Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность – не повод забывать о моральности. Danone Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 хвастался тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?", – писал Шамшур в Twitter.

10 июня Шамшур сообщил, что Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова.

Как ранее сообщал Фокус:

4 июня Верховная Рада уволила Вадима Пристайско с должности вице-премьер-министра по вопросам евроатлантической интеграции.