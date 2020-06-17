Саммит Украина-ЕС состоится 1 октября, – ОП

Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента (ОП) Игорь Жовква, передает Интерфакс-Украина.

"Он (саммит Украина-ЕС) точно состоится. И президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своих контактах с президентом Зеленским подтвердили, что 1 октября состоится саммит Украина-ЕС, к которому мы готовимся", – сказал чиновник.

По его словам, на саммите ожидается подписание соглашения о совместном авиационном пространстве.

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"Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Британии из Евросоюза эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свою формулировку о статусе аэропорта должна дать Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина-ЕС в октябре это соглашение, наконец, было подписано", – сказал Жовква.

Он также отметил, что Украина выполнила свои обязательства по соглашению о "промышленном безвизе", и оно вскоре начнет работать.

"Сейчас мяч на стороне ЕС… К концу года мы ожидаем оценочную миссию. Безусловно, доступ украинской промышленной продукции, предоставление соответствующей сертификации для нее позволит нам выходить не только на рынки ЕС, а и на рынки других стран", – сказал Жовква.

Замглавы Офиса президента подчеркнул важность Европейского зеленого соглашения (The European Green Deal), целью которого является к 2050 году превратить Европу в экологический континент.

"Украина здесь не должна отставать, по крайней мере, учитывая, какие достижения у нее есть в зеленой энергетике. И в этом нам нужна помощь ЕС", – отметил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Прошлый саммит Украина-ЕС прошел 8 июля 2019 года в Киеве. В ходе мероприятия было подписано пять соглашений о сотрудничестве между Киевом и Брюсселем.