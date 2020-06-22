Будем обращаться в суды: Зеленский пригрозил Ирану из-за невыполнения обещаний по самолету МАУ

Об этом Зеленский сказал в интервью The Globe and Mail.

"Дело не только о том, что они (Иран) не отдали нам черные ящики. Дело также в их обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации. Они должны сдержать свои обещания", – сказал глава государства.

Президент отметил, что Иран в своих действиях не может прикрываться пандемией короновируса, так как Украина ждет результатов от иранской стороны уже довольно долгое время.

"В противном случае у нас не будет другого выбора – и они знают нашу позицию – кроме как обращаться в международные суды", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, СМИ сообщили, что Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации при ООН, что намерен передать бортовые самописцы со сбитого украинского самолета в Париж, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это. Представитель правительства Ирана Али Рабиеи заявил, что пандемия коронавируса замедлила планы государства передать за границу для расшифровки "черные ящики" сбитого самолета. При этом он отметил, что иранским властям нечего скрывать.

Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Ираном о сбитом Боинге. В состав делегации вошло 16 представителей различных ведомств.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.