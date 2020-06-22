Из-за судебной реформы Зеленского Украина может потерять помощь МВФ, – ЦПК

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦПК.

В ЦПК напоминают, что в подписанном 9 июня меморандуме с МВФ Украина обязуется обновить Высший совет правосудия. При этом, провести проверку членов ВСП и инициировать их увольнение должна независимая комиссия с международными экспертами.

Но в поданном проекте закона принимать решение об увольнении членов ВСП предлагается самому ВСП. "О создании независимой комиссии в законопроекте – ни слова", – говорят в ЦПК.

Также из законопроекта убрали норму о количестве судей Верховного суда: их количество предлагается определять Высшему совету правосудия.

"Проект закона утверждает статус ВККС как "сырьевого" придатка ВСП – самостоятельно ВККС не сможет провести ни одного процесса в рамках добора или оценивая судей, ведь большинство решений она теперь должна согласовывать с ВСП", – также говорится в сообщении.

"Из-за этого законопроекта Украина может потерять несколько миллиардов помощи", – констатируют в ЦПК.

Как ранее сообщал Фокус:

12 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1008 о судебной реформе.

16 сентября пленум Верховного Суда выступил против президентского законопроекта о деятельности органов судейского управления, усмотрев в нем риски не только для Верховного Суда, но и всей судебной власти.

Высший совет правосудия также посчитал, что отдельные положения законопроекта №1008 вызывают предостережения и ставят под сомнение гарантии независимости судебной ветви власти.

30 сентября Верховный Суд попросил Верховную Раду и президента Владимира Зеленского получить вывод Венецианской комиссии по спорному законопроекту №1008 и провести консультации с судебной ветвью власти.