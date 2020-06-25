Главу Кировоградской ОГА задержали за вымогательство взятки в 1,8 млн грн

Главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали на вымогательстве взятки в 1,8 млн грн. О задержании топ-чиновника сообщили пресс-службы СБУ и НАБУ, не называя его имени. В то же время сегодня местные СМИ Кропивницкого сообщали об обысках в доме Балоня. О его задержании также сообщает экс-нардеп Сергей Лещенко.

Сегодня Кабмин на заседании согласовал увольнение Балоня с должности главы ОГА.

Правоохранители сообщили, что глава ОГА вместе со своим подчиненным требовали от руководства регионального представительства госоргана крупную взятку за "не создание препятствий в работе".

Первый "транш" в 100 тыс. грн они получили в июне, что было задокументировано силовиками, а при передаче второй части взятки в 250 тыс. грн их задержали на горячем.

Андрей Балонь – уроженец Львовской области, окончил Национальный университет внутренних дел. Работал следователем на различных должностях во Львовской, Житомирской и Полтавской областях. С мая 2017 года по апрель 2019 года был заместителем главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева. 11 ноября Владимир Зеленский назначил его главной Кировоградской ОГА.