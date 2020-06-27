Генеральный прокурор о "посадках" топ-коррупционеров: "все еще впереди"

Генпрокурор пообещала, что приговоры в отношении топ-коррупционеров и политиков первого эшелона еще впереди.

Об этом она рассказала в видеообращении, размещенном на сайте Офиса генпрокурора в субботу.

"100 дней в должности генерального прокурора я организовываю деятельность органов и координирую работу правоохранительной системы в сфере противодействия преступности. Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно,"посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона – все еще впереди", – сказала Венедиктова.

За весну, которая, по ее словам, стала "символической порой наказаний", 4400 человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы.

Среди них 28 человек, совершивших коррупционные преступления, 7 – уголовные преступления, причинившие ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций.

Венедиктова отметила, что под процессуальным руководством прокуроров органы правопорядка расследуют более 1 млн 400 тыс. уголовных производств, а в суд направлено более 30 тыс. дел.

"Сейчас суд принял обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 млн грн убытков", – заявила генпрокурор.

Относительно преступлений в бюджетной сфере, по словам Венедиктовой, в суд направлено 829 обвинительных актов и принято более 260 обвинительных приговоров.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины на внеочередном заседании 17 марта.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский утвердил генерального прокурора Ирину Венедиктову в составе Совета национальной безопасности и обороны.